Используя специальные веб-сайты, вы всегда имеете возможность выбрать любой из обменных пунктов, на которых будет показан лучший курс размена. Каждый из них предоставляет услуги по бартеру Биткоина на электронный кошелек ПриватБанк24 в гривнах в ручном или автоматическом режиме при помощи карты Visa/MasterCard. Перед тем как выбирать обменник, вам стоит быть внимательным к специальным меткам, которые указываются возле названия ресурса.

Для вашего же удобства необходимо знать, что такое сатоши. Как и любая другая валюта, биткоин делится на определенное количество более мелких значений – целых восемь знаков после запятой. В итоге один биткоин может разделиться на целых сто миллионов единиц, и каждая эта единица имеет название Satoshi. Это наименьшая единица.

Для совершения обменной операции необходимо использовать специализированные интернет-ресурсы, предоставляющие различные услуги, касающиеся денежных средств. На таких сайтах обычно представлен целый список из обменных пунктов, на которых используется самый выгодный для пользователя курс обмена. Таким образом вы сможете приобрести Bitcoin. Для этого вам лишь понадобится банковская карта. Более того, обменять денежные средства с Visa на Bitcoin проще простого благодаря различным сервисам.

Какой сервис выбрать для обмена

Из-за большой популярности криптовалют появляется огромное количество мошенников, потому доверять свои денежные средства нужно только проверенным временем сервисам. Обойти стороной риск потери денег вам поможет авторитетный сервис BestChange, который поможет по ссылке обменять Visa на BTC: https://www.bestchange.ru/visa-mastercard-usd-to-bitcoin.html

По данной ссылке находится специальная динамическая таблица, в которой упорядочены обменные пункты по курсу обмена. Все представленные по этой ссылке обменники требуют наличия долларовой банковской карты. Данная площадка поможет вам осуществить обмен, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Возможность использования автоматического режима очень удобна пользователем, ведь можно производить операцию лишь в один клик, но для этого понадобится привязать к учетной записи карту или электронный кошелек. Более того, можно быстро попасть на сайт выбранного обменника, чтобы узнать о нем побольше, но каждый сайт был проверен сотрудниками БестЧейндж перед тем, как внести его в отображаемый список.

Другие функции и услуги

На площадке BestChange доступен конвертер национальных валют: https://www.bestchange.ru/converter/. По данной ссылке вы сможете увидеть курс любой национальной валюты относительно другой, в том числе и Бит койн. Это поможет вам быстро освоиться на рынке валют и всегда знать о различных изменениях обменного курса.

Таким образом, конвертер поможет пользователю получить ответ на распространенные вопросы вроде «Сколько стоит биткойн в определенной валюте?». При желании можно даже получить информацию о том, сколько сатоши находится в одном рубле.

Дополнительные утилиты площадки БестЧейндж

Данный интернет-ресурс обладает различными дополнительными функциями, облегчающими жизнь каждому пользователю. Среди таковых есть специальный калькулятор, который используется для точных расчетов как получаемых, так и отдаваемых денежных сумм. Вам может пригодиться и статистика, которая регулярно обновляется и позволяет изучить курсы различных валют, отслеживая их изменения, что также облегчит вашу задачу купить Bitcoin с картой Visa или MasterCard.

BestChange обладает всеми современными возможностями, в том числе и системой оповещения, которая в реальном времени способна вас уведомить о наличии установленного вами параметра бартера, как на электронную почту, так и на многие другие виды связи.

Безопасность

Все обменные пункты, представленные на сайте сервиса БестЧейндж, проверены администрацией и сотрудниками площадки, но если возникают какие-либо трудности, можно обратиться к администрации с просьбой помочь разобраться с проблемой или даже исключить потенциального мошенника из динамической таблицы. Но перед этим стоит обратиться в поддержку самого обменного пункта, чтобы избежать каких-либо трудностей.