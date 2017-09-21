Швейная фурнитура на stilista.com.ua

Фурнитура делает одежду удобной, и поэтому швейная промышленность постоянно выпускает новые устройства и применяет новейшие материалы и технику. Чтобы правильно использовать эти застежки, необходимо прекрасно понимать, какие типы существуют и их основное предназначение.

По назначению данные аксессуары подразделяются на следующие:

Декоративные используются лишь для украшения предмета одежды. Этот тип включает в себя множество бахромы, пайеток, страз. Функциональные - имеют прежде всего утилитарную цель, и тоже выполняют декоративную функцию. Этот тип включает в себя кнопки, пряжки, замочки, крючочки, резиновые ленты и прочие.

Согласно материалу, есть аксессуары из следующих:

Пластик. В настоящее время они более популярны, и из них изготавливают не только пуговицы, но и замочки-молнии. Но, в то же время выбор надежных пластмассовых аксессуаров может быть затруднен, потому что качество сложно оценить на глаз.

Металл. Наиболее надежные металлические застежки, пуговицы, крепеж, пряжки, изготовленные из сплавов, очень прочны, однако не всегда подходят для того или иного атрибуты гардероба.

Текстиль. Раньше все аксессуары были текстильными, а в настоящее время имеется огромное количество застежек из разных материалов. Флинги, тесьма, ленты, кромки, кружева - разнообразные текстильные аксессуары можно выбирать долго. Такие элементы могут быть выбраны для различных стилей и типов одежды, но их использование требует особого мастерства при притачивании к одежде.

Принадлежности дают готовый вид на одежду, стильность, эксклюзивность, и ее следует применять умело, чтобы не испортить наряд. Купить их в Украине по доступной цене можно на сайте Stilista. Доставка осуществляется в оперативные сроки по всем регионам страны.

Специфика установки данных аксессуаров к одежде заключается в том, что для различных типов элементов требуется специальная швейная техника. Таким образом, шитье молнии, установка пуговиц, вышивание на одежде, шитье кружев требует особых лапок для швейных машинок, а блестки и стразы пришиваются вручную.