Швейная фурнитура на stilista.com.ua
Фурнитура делает одежду удобной, и поэтому швейная промышленность постоянно выпускает новые устройства и применяет новейшие материалы и технику. Чтобы правильно использовать эти застежки, необходимо прекрасно понимать, какие типы существуют и их основное предназначение.
По назначению данные аксессуары подразделяются на следующие:
- Декоративные используются лишь для украшения предмета одежды. Этот тип включает в себя множество бахромы, пайеток, страз.
- Функциональные - имеют прежде всего утилитарную цель, и тоже выполняют декоративную функцию. Этот тип включает в себя кнопки, пряжки, замочки, крючочки, резиновые ленты и прочие.
Согласно материалу, есть аксессуары из следующих:
- Пластик. В настоящее время они более популярны, и из них изготавливают не только пуговицы, но и замочки-молнии. Но, в то же время выбор надежных пластмассовых аксессуаров может быть затруднен, потому что качество сложно оценить на глаз.
- Металл. Наиболее надежные металлические застежки, пуговицы, крепеж, пряжки, изготовленные из сплавов, очень прочны, однако не всегда подходят для того или иного атрибуты гардероба.
- Текстиль. Раньше все аксессуары были текстильными, а в настоящее время имеется огромное количество застежек из разных материалов. Флинги, тесьма, ленты, кромки, кружева - разнообразные текстильные аксессуары можно выбирать долго. Такие элементы могут быть выбраны для различных стилей и типов одежды, но их использование требует особого мастерства при притачивании к одежде.
Принадлежности дают готовый вид на одежду, стильность, эксклюзивность, и ее следует применять умело, чтобы не испортить наряд. Купить их в Украине по доступной цене можно на сайте Stilista. Доставка осуществляется в оперативные сроки по всем регионам страны.
Специфика установки данных аксессуаров к одежде заключается в том, что для различных типов элементов требуется специальная швейная техника. Таким образом, шитье молнии, установка пуговиц, вышивание на одежде, шитье кружев требует особых лапок для швейных машинок, а блестки и стразы пришиваются вручную.
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