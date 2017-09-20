Как получить загранпаспорт в Украине?

Гражданам Украины, чтобы выехать за пределы границ этой страны, необходимо получить специальный документ - заграничный паспорт.

Но, встает вопрос как получить загранпаспорт быстро и без лишних усилий?

Чтобы получить его, вам следует обратиться в соответствующие органы. В поисках того, где следует составлять этот документ, немногие наши соотечественники обращаются к туристическим агентствам или юридическим фирмам. Тем не менее, вы можете получить свой паспорт самостоятельно, связавшись с ОВИР, и вы можете сделать это не только по адресу проживания, но и в другом удобном для вас специализированном месте. Если гражданин получит загранпаспорт в первый раз, то ему понадобятся следующие документы:

оригинал паспорта гражданина РФ;

две копии с первой, второй и одиннадцатой страниц;

справку о присвоении идентификационного кода и его копии.

Далее в ОВИР заполняется стандартная заявка на выдачу паспорта, форма для которой выдается работником заведения. Мужчины могут представить военный билет или свидетельство из военного комиссариата- в связи с этим, в любом случае лучше, чтобы эти документы были в наличии. Фотографии принимаются, когда сотрудникам ОВИР подают документы.

Ожидание получения загранпаспорта - зависит от его срочности. Минимальный срок, на который вы можете оформить этот документ, составляет три рабочих дня, а максимум - три рабочих недели. От срочности регистрации зависят и расценки процесса, варьирующиеся в зависимости от города.

Граждане, которые решили подать заявку на получение заграничного паспорта не по месту прописки, а в другом городе или регионе, вынуждены подождать немного подольше - информация, которую они указывают, будет обновляться по месту их юридического адреса.

Оплатить оформление загранпаспорта необходимо только после проверки всех представленных документов. Жировки об уплате государственных пошлин также предоставляются в ОВИР с другими документами.

В правилах выдачи этих документов для детей и взрослых существует несколько значимых отличий.

Без кого-нибудь из взрослого (родителей или опекунов) - не выдают детям паспорт. А после того, как исполнилось шестнадцать лет - они могут получать уже сами.