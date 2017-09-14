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Анализ на демодекоз

У людей обычно можно обнаружить два основных вида клещей: Demodex folliculorum и Demodex brevis. Несмотря на родство группы микроорганизмов, их воздействие на человека несколько различается.

Важно вовремя обнаружить клеща – современная лабораторная диагностика проводится на базе ЦМД (официальный сайт www.cmd-online.ru).

Demodex brevis

Этот вид клеща встречается в естественных условиях обитания человека. Размер его настолько мал, что заметить невооруженным глазом просто невозможно – средний клещ обладает размером в 0,15-0,2 мм. Сообщается, что заметные проблемы клещи доставляют лишь при их большом скоплении.

Симптомами демодекоза являются:

  • Покраснение кожных покровов.
  • Огрубение, жесткость кожи.
  • Появление чешуек.

Симптомы паразитирования Demodex folliculorum схожи; основное различие заключается в локализации: фолликулорум, как правило, обитают на коже лица, в то время как бревис распространяется на все тело человека. Излюбленное место Demodex brevis – грудь и шея.

Факторы риска развития демодекоза

Предшествующие кожные проблемы могут служить «плацдармом» для распространения клещей:

  • Акне (угревая сыпь).
  • Дерматит (экзема).
  • Выпадение волос.
  • Любые инфекционные агенты, включая ВИЧ.
  • Розовые угри.
  • Ослабленная иммунная система организма.

По неизвестным причинам, активнее развиваются клещи у мужчин. В группу риска входят люди пожилого возраста.

Диагностика и лечение состояния

Из-за небольшого размера клещей человек не может определить их наличие визуально. Фактически, диагноз «демодекоз» достаточно редок, поскольку люди обычно не предполагают у себя наличие клещей; установление демодекса происходит чаще лишь при комплексном дерматологическом обследовании.

Для определения Demodex brevis врач осуществляет забор небольшого участка кожных покровов, которые затем изучается под микроскопом. При увеличении определить наличие клеща не составляет особого труда.

Demodex не приводит к каким-либо осложнениям здоровья человека, однако создает определенные проблемы для внешнего вида. Помимо прочего, заболевание усугубляет течение дерматита (экземы).

Необходимо взять за привычку ежедневный прием душа и использование лосьонов и солнцезащитных кремов.

Основные медикаментозные препараты следующие:

  • Салициловая кислота.
  • Бензилбензоат.
  • Сульфид селена.
  • Сера.

Также могут назначаться кротамитон, метронидазол или перметрин.

14 сентябрь 2017 /
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