» » Как оплачивать на Алиэкспресс: тонкости оплаты заказа

Как оплачивать на Алиэкспресс: тонкости оплаты заказа

Первый вопрос, с которым сталкиваются покупатели после выбора понравившегося товара — как оплачивать на Алиэкспресс. Сайт предоставляет выбор из нескольких способов оплаты, и каждый из них имеет свои нюансы. Если вы уже выбрали товар, то не торопитесь переходить к покупке.
На этом этапе имеет смысл активировать кэшбэк - возврат части денег от стоимости товара обратно вам.
Если вы еще не используете соответствующие сервисы, то прочитайте статью про кэшбэк Алиэкспресс .
Используя кэшбэк при покупке вы можете вернуть себе 7 - 18 % от стоимости товара, а это приятная сумма, особенно, если вы хотите заказать дорогой товар или купить много товаров.

Выбор способа платежа

способы платежа Если почтовый адрес указан, время оформления и доставки устраивает, можно провести платеж за товар, нажав кнопку “Price Order”. Откроется окно с выставленным счетом, в котором можно выбрать способы оплаты:

  • банковские карты MasterCard или VISA;
  • Webmoney;
  • QIWI;
  • Яндекс Деньги;
  • Международный банковский перевод;
  • Western Union;
  • мобильные платежи;
  • оплата через мобильные терминалы, почту России.

Примечание: независимо от выбранного способа платежа и валюты счета, произойдет автоматическая конвертация платежа и заказ будет оплачен в долларах США.

Платим банковской картой

Это самый распространенный и доступный способ расплатиться за покупку на Алиэкспресс. Единственное условие — банковская карта должна позволять выполнять покупки в интернете. Это можно выяснить у банка-эмитента. Для повышения безопасности следует использовать для расчетов дебетовую карту, на которой не хранится излишней суммы. Платеж выполняется так:

  • выбрать тип карты;
  • ввести данные карты;
  • ввести код подтверждения, полученный в СМС (если на карте включена такая опция).

Важно: после оплаты картой Алиэкспресс производит проверку платежа. Длительность проверки может составить до 24 часов. Во время проверки заказ значится неоплаченным.

Платим QIWI

Завести QIWI счет и пополнить его через терминал можно за 10 минут, что делает данный способ проще и удобней, чем оформление банковской карты. Для перечисления денег необходимо:

  • ввести номер телефона (номер кошелька QIWI);
  • подтвердить платеж.

Платим Webmoney

оплата вебмани
Надежность и удобство этой платежной системы несомненны. Однако оформление кошелька — сложный для новичков процесс. Иногда вызывает затруднения и процесс подтверждения оплаты. Процедура оформления платежа через Webmoney выглядит так:

  • выбрать webmoney в качестве системы оплаты;
  • нажать “оплатить” (откроется страница сайта Webmoney);
  • выполнить авторизацию;
  • выбрать способ подтверждения оплаты (СМС или E-Num);
  • ввести код и подтвердить перечисление средств.

Деньги автоматически конвертируются и отправляются с долларового кошелька. Возврат средств в случае выигранного диспута происходит туда же.

Платим через Яндекс.Деньги

Для оплаты зарубежных платежей необходимо иметь идентифицированный кошелек на Яндекс.Деньгах. Оплата производится так:

  • выбрать Яндекс.Деньги в качестве способа платежа;
  • нажать кнопку оплатить;
  • следовать инструкциям.

Платим через банковский терминал

Чтобы оплатить через терминал, необходимо в качестве способа оплаты выбрать Яндекс.Деньги, затем пункт “наличные”. Система выдаст код, который необходимо ввести в терминал при внесении наличных, чтобы отправить деньги за заказ.

14 сентябрь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Новую совместную услугу Авто.Про и ПриватБанка обсудили на «SIA-АвтоТехСервис’2017»
Хочу все знать

Новую совместную услугу Авто.Про и ПриватБанка обсудили на «SIA-АвтоТехСервис’2017»

Тесно сотрудничая много лет с ПриватБанком, компания Авто.Про периодически предлагает участникам своей торговой площадки различные услуги. 
Печать визитных карточек
Хочу все знать

Печать визитных карточек

Компания "Принтклик" специализируется на печати визитных карточек в Москве, но предоставляют заказы по всей территории страны.
Скидочные акции и их виды
Хочу все знать

Скидочные акции и их виды

Каждый посетитель магазина хотя бы раз в своей жизни сталкивался с акциями и скидками. Такие мероприятия магазины проводят с целью увеличения дохода. Существует несколько видов акций и скидок.
Как начать свое дело в сети без вложений
Хочу все знать

Как начать свое дело в сети без вложений

Начать свой бизнес без вложения капитала возможно. Правда, не в реальном мире. Благо у нас появился интернет. Нужно уточнить полностью без вложений начать бизнес даже в интернете невозможно.
Aliexpress. Проблемы с отслеживанием и доставкой посылок
Хочу все знать

Aliexpress. Проблемы с отслеживанием и доставкой посылок

Бывает и так, что посылка не отслеживается, причин для этого много. Главное вовремя все это заметить, сохранить спокойствие и, проанализировав сложившуюся ситуацию, предпринять необходимые действия.
Гостиницы и отели: правила выбора
Хочу все знать

Гостиницы и отели: правила выбора

Не секрет, что в современном мире люди много путешествуют. Однако отправляясь в путешествие, необходимо подумать о жилье.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Кроссовки nike roshe runКак выбрать новые двери, чтобы они прослужили вам вечностьNew Balance: высокое качество, доступное всемОсновные преимущества использования iPhone 6sКак очистить воду на даче«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)Кроссовки Adidas«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)


Свежие Статьи
«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 15)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 14)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

«В начале было Слово…» или След на воде (часть 13)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+