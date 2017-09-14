Как оплачивать на Алиэкспресс: тонкости оплаты заказа

Первый вопрос, с которым сталкиваются покупатели после выбора понравившегося товара — как оплачивать на Алиэкспресс. Сайт предоставляет выбор из нескольких способов оплаты, и каждый из них имеет свои нюансы. Если вы уже выбрали товар, то не торопитесь переходить к покупке.

На этом этапе имеет смысл активировать кэшбэк - возврат части денег от стоимости товара обратно вам.

Если вы еще не используете соответствующие сервисы, то прочитайте статью про кэшбэк Алиэкспресс .

Используя кэшбэк при покупке вы можете вернуть себе 7 - 18 % от стоимости товара, а это приятная сумма, особенно, если вы хотите заказать дорогой товар или купить много товаров.

Выбор способа платежа

Если почтовый адрес указан, время оформления и доставки устраивает, можно провести платеж за товар, нажав кнопку “Price Order”. Откроется окно с выставленным счетом, в котором можно выбрать способы оплаты:

банковские карты MasterCard или VISA;

Webmoney;

QIWI;

Яндекс Деньги;

Международный банковский перевод;

Western Union;

мобильные платежи;

оплата через мобильные терминалы, почту России.

Примечание: независимо от выбранного способа платежа и валюты счета, произойдет автоматическая конвертация платежа и заказ будет оплачен в долларах США.

Платим банковской картой

Это самый распространенный и доступный способ расплатиться за покупку на Алиэкспресс. Единственное условие — банковская карта должна позволять выполнять покупки в интернете. Это можно выяснить у банка-эмитента. Для повышения безопасности следует использовать для расчетов дебетовую карту, на которой не хранится излишней суммы. Платеж выполняется так:

выбрать тип карты;

ввести данные карты;

ввести код подтверждения, полученный в СМС (если на карте включена такая опция).

Важно: после оплаты картой Алиэкспресс производит проверку платежа. Длительность проверки может составить до 24 часов. Во время проверки заказ значится неоплаченным.

Платим QIWI

Завести QIWI счет и пополнить его через терминал можно за 10 минут, что делает данный способ проще и удобней, чем оформление банковской карты. Для перечисления денег необходимо:

ввести номер телефона (номер кошелька QIWI);

подтвердить платеж.

Платим Webmoney



Надежность и удобство этой платежной системы несомненны. Однако оформление кошелька — сложный для новичков процесс. Иногда вызывает затруднения и процесс подтверждения оплаты. Процедура оформления платежа через Webmoney выглядит так:

выбрать webmoney в качестве системы оплаты;

нажать “оплатить” (откроется страница сайта Webmoney);

выполнить авторизацию;

выбрать способ подтверждения оплаты (СМС или E-Num);

ввести код и подтвердить перечисление средств.

Деньги автоматически конвертируются и отправляются с долларового кошелька. Возврат средств в случае выигранного диспута происходит туда же.

Платим через Яндекс.Деньги

Для оплаты зарубежных платежей необходимо иметь идентифицированный кошелек на Яндекс.Деньгах. Оплата производится так:

выбрать Яндекс.Деньги в качестве способа платежа;

нажать кнопку оплатить;

следовать инструкциям.

Платим через банковский терминал

Чтобы оплатить через терминал, необходимо в качестве способа оплаты выбрать Яндекс.Деньги, затем пункт “наличные”. Система выдаст код, который необходимо ввести в терминал при внесении наличных, чтобы отправить деньги за заказ.