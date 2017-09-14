Пхукет – популярное место отдыха в Тайланде. На острове можно встретить туристов со всего мира. Главными привлекательными особенностями Пхукета являются красивая природа, благоприятные климатические условия, развитая инфраструктура и многочисленные достопримечательности. Остров подойдет для любителей спокойного семейного отдыха и для молодежи, которая любит зажигательные тусовки и дискотеки.

Вилла в Тайланде в аренду на Пхукете является отличным способом знакомства с колоритными особенностями острова и его экзотическими природными условиями. Такое жилье имеет свои достоинства, все подробности можно узнать на сайте http://illumo-event.com/phuketvillas. Вы собираетесь отдыхать на Пхукете в течение трех недель и более? Тогда вилла станет прекрасным вариантом для проживания на острове.

До начала отпускного периода необходимо как можно раньше решить ряд вопросов, связанных с отдыхом в Тайланде. Важным моментом является подбор места, где вы остановитесь на время своего проживания на Пхукете. Оно должно быть комфортным и удобно располагаться рядом с морем и основными объектами туристической инфраструктуры.

Советы по поводу аренды виллы на острове:

наиболее экономически оправданным вариантом бронирования жилья станет его выбор и аренда за шесть месяцев до вашего прибытия на Пхукет;

до этого момента проанализируйте и сравните цены на недвижимость, которая сдается внаем на острове, таким образом вы сориентируетесь и определите адекватность расценок на выбранное вами жилье;

выбирая виллу, учтите расстояние от нее до побережья и центральной части курорта, кроме того ваше жилье должно быть укомплектовано всеми необходимыми удобствами.

Стоимость арендованной виллы на острове может быть совершенно разной. Это зависит от погоды, фактора сезонности и количества дней, на которые вы хотите снять жилье. Помните, что период май-октябрь здесь называют сезоном дождей. В зимние месяцы стоимость аренды будет выше, чем в весенний и летний период.

Остров довольно большой по площади. Туристы в основном проживают в Равае и Най-Харне. Арендовать виллу на территории Лагуны-Бич и Банг-Тао могут себе позволить состоятельные люди, так как здесь размещено дорогостоящее жилье категории премиум. А вот в Сурине вы сможете узнать много интересного о быте местных жителей.

Спокойный и уединенный семейный отдых можно организовать на вилле, которая расположена рядом с пляжем Камала-Бич.

Большим шумным компаниям подойдет жилье в непосредственной близости с пляжем Патонг – самым веселым и многолюдным местом с шикарной развлекательной инфраструктурой.

При необходимости вы можете заказать водителя, который прибудет в аэропорт и организует вашу встречу с табличкой. Кроме того, по пути к вилле он покажет вам магазины, где можно совершать выгодные покупки, и места для обмена валюты по приемлемому курсу.

Вы можете предварительно связаться с агентством по аренде недвижимости в Тайланде. В этом случае выбранное вами жилье будет полностью подготовлено к вашему приезду и вы заселитесь в него сразу же по прибытию на Пхукет.