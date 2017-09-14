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Перманентное глянцевание

Перманентный глянцевый маникюр - включает уход /лечение ногтей - не окантовочный маникюр; красивый блеск на ноготках. Для получения великолепного результата следует сочетать профессиональную глянцевую технику и, разумеется, основные компоненты.

Основными эффективными компонентами P.Shine являются:

  • Диатомовая глина. Содержащийся в ней кремний можно найти в составе фондов, которые укрепляют волосы и ногти,в том числе и в сложных процедурах омоложения кожи.
  • Пчелиный воск включает много биологически активных компонентов, которые выполняют функции: увлажняют, насыщают, питают, укрепляют, стимулируют рост и многое другое.

Но если имеется индивидуальная непереносимость компонентов - то лучше отказаться от процедуры. Подробнее с процедурой можно ознакомиться на сайте http://ck7.ru/services/dlya-ruk/permanentnoe-glyantsevanie-p-shine.html.

Глянцевание выполняется следующим образом:

  • Сначала выполните диагностику. Надо удостовериться, что в настоящий момент нет никаких противопоказаний.
  • Удаление натурального блеска для обезжиривания .
  • Насыщенность пастой. Осуществляется с баффом и лишь в одном направлении. Нужно будет исключить герметизацию ногтя.
  • Глянцевый порошок. На этой стадии заполненный предварительно натуральный блеск заполняется. Примените второй  бафф. Порошок создает защиту и даст возможность сохранить привлекательный внешний вид ногтя. Для будущих мам это будет идеальным решением, которые ввиду недостатка кальция, переживают за ломкость ногтей.

Паста, втираемая в пластину, остается, пока она не будет отрезана, что гарантирует долгое питание и укрепление ногтя. Тем не менее, блеск может быть поцарапан во время работы.

Специалисты советуют исправлять один раз в две недели. В то же время насыщение пастой осуществляется лишь со стороны растущего ногтя, и глазурь наносится на поверхность полностью. Если прошло больше месяца, то постоянный блеск ногтей P.Shine осуществляется также, как это было в первый раз. Пластина ногтей может быть покрыта разноцветными лаками, но если вы желаете только их лечить, то желательно воздерживаться от ярких оттенков. И поскольку, так как ноготь растет один миллиметр в неделю, то для коррекции требуется около трех месяцев.

14 сентябрь 2017 /
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