Резервуар является основным и наиболее удобным способом хранения питьевой воды. Он применяется во многих областях человеческой деятельности, где вам нужно хранить чистую воду.

Контейнеры получили свое место в повседневной жизни среди населения. Они также используются в пищевой, аграрной, фармацевтической и в прочих сферах.

В разных отраслях требуется соответствующий объем воды. Резервуар с питьевой водой, должен полностью отвечать установленным требованиям гигиены и нормативным актам. Резервуары для хранения чистой воды могут использоваться не только на постоянной основе, но и на временной - например, на стройках.

Резервуар для хранения чистой воды устанавливается либо над землей, либо ниже - путем рытья в грунте. Баки для воды используются для следующих целей:

хранение чистой воды;

подавление локальных очагов огня и других чрезвычайных ситуаций;

защита воды от попадания грязи, пыли;

обустройство систем водоотведения;

в очистных сооружениях.

Цистерны различаются между собой по типу, форме, объему и материалу из которых они изготовлены. По своей конструкции эти изделия могут быть горизонтальными или вертикальными, а по форме - в виде параллелограмма или цилиндра. а материалами изготовления могут служить сталь или пластик. Каждый из них отличается своими плюсами и минусами.

Горизонтальный резервуар для хранения воды широко применяется во многих отраслях промышленности. Это происходит в зависимости от назначения разнообразных геометрических форм. Наиболее экономичным вариантом является контейнер в форме прямоугольника, потому что во время изготовления нет необходимости прокатывать листы, а сборка не требует много усилий.

Вертикальная емкость - наиболее распространенный вариант. Это цилиндр с коническим или плоским дном. А основном, он выполнен из железобетона с оптимальной гидроизоляцией, нержавеющей стали с теплоизоляцией, а также из разновидностей пластика. Этот тип более дорогой в изготовлении, чем его горизонтальный аналог, однако, он способен выдерживать высокое давление и его можно установить на сравнительно малой площади.