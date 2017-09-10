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Бак посев из цервикального канала

Выделения из влагалища у женщин считается нормальным явлением, однако в случаях, когда они меняют цвет и создают неприятный запах, можно предполагать наличие инфекции в репродуктивной системе.

Бактериологический посев (также встречается термин «бак посев») позволяет определить качественный и количественный состав микрофлоры половых путей. Анализ проводится в Центре молекулярной диагностики (ЦМД). Подробнее о диагностических процедурах можно узнать здесь.

Когда следует проводить исследование?

Вагинальные выделения, особенно в детородном возрасте, являются физиологическими (то есть естественными): их цвет колеблется от светло-прозрачного, до желтоватого оттенка, а количество обусловлено фазой менструального цикла женщины. Непривычные изменения могут служить сигналом о наличии заболевания; показания к проведению бактериологического исследования следующие:

  • Количество выделений резко увеличилось или уменьшилось.
  • Изменился цвет и консистенция.
  • Появился неприятный запах.
  • Присутствуют тазовые тянущие боли.
  • На гениталиях образовалась сыпь.
  • Имеются симптомы инфекции мочевыводящих путей: рези и жжение при мочеиспускании, учащенное посещение туалета.
  • Признаки сахарного диабета: повышенная жажда, аппетит.
  • Подъем температуры тела и озноб, потливость.

Подобные симптомы служат поводом к обращению за консультацией к специалисту; врач в таких случаях направляет пациента на анализ для подтверждения предполагаемого диагноза и последующего рационального лечения (запущенный воспалительный процесс может стать причиной бесплодия).

Особенности проведения и результатов культурального исследования

Бактериальный посев помогает в определении хламидиоза, гонореи и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Образец биологического материала испытуемой женщины, полученный при взятии мазка, направляется в лабораторию для тщательного и детального изучения, в том числе и микроскопического. Биоматериал помещают на специальную питательную среду, условия которой благоприятны для роста и развития патогенных бактерий.

При росте болезнетворной микрофлоры делается заключение о присутствии некоторых бактерий в половых путях женщины; при этом возможно определение чувствительности к антибиотикам, что играет большую роль в успешном проведении последующего лечения.

10 сентябрь 2017 /
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