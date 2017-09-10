Бак посев из цервикального канала
Выделения из влагалища у женщин считается нормальным явлением, однако в случаях, когда они меняют цвет и создают неприятный запах, можно предполагать наличие инфекции в репродуктивной системе.
Бактериологический посев (также встречается термин «бак посев») позволяет определить качественный и количественный состав микрофлоры половых путей. Анализ проводится в Центре молекулярной диагностики (ЦМД). Подробнее о диагностических процедурах можно узнать здесь.
Когда следует проводить исследование?
Вагинальные выделения, особенно в детородном возрасте, являются физиологическими (то есть естественными): их цвет колеблется от светло-прозрачного, до желтоватого оттенка, а количество обусловлено фазой менструального цикла женщины. Непривычные изменения могут служить сигналом о наличии заболевания; показания к проведению бактериологического исследования следующие:
- Количество выделений резко увеличилось или уменьшилось.
- Изменился цвет и консистенция.
- Появился неприятный запах.
- Присутствуют тазовые тянущие боли.
- На гениталиях образовалась сыпь.
- Имеются симптомы инфекции мочевыводящих путей: рези и жжение при мочеиспускании, учащенное посещение туалета.
- Признаки сахарного диабета: повышенная жажда, аппетит.
- Подъем температуры тела и озноб, потливость.
Подобные симптомы служат поводом к обращению за консультацией к специалисту; врач в таких случаях направляет пациента на анализ для подтверждения предполагаемого диагноза и последующего рационального лечения (запущенный воспалительный процесс может стать причиной бесплодия).
Особенности проведения и результатов культурального исследования
Бактериальный посев помогает в определении хламидиоза, гонореи и других инфекций, передающихся половым путем (ИППП).
Образец биологического материала испытуемой женщины, полученный при взятии мазка, направляется в лабораторию для тщательного и детального изучения, в том числе и микроскопического. Биоматериал помещают на специальную питательную среду, условия которой благоприятны для роста и развития патогенных бактерий.
При росте болезнетворной микрофлоры делается заключение о присутствии некоторых бактерий в половых путях женщины; при этом возможно определение чувствительности к антибиотикам, что играет большую роль в успешном проведении последующего лечения.
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