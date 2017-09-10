Оптимизация и эффективность ресурсов

При разработке и анализе ведения бизнеса, в основном работают с материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами. А это вовсе не означает, что другие типы ресурсов - интеллектуальные, временные - игнорируются. Для того, чтобы облегчить анализ, контроль, разработку системы - нередко стараются сократить количество счетчиков ресурсов до одного. Но это далеко не всегда возможно ввиду отсутствия методов оценки некоторых разновидностей ресурсов в финансовом виде. И при оценке эффективности потребления ресурсов при ведения бизнеса используются несколько показателей, которые в сумме отражают соответствующий уровень.

Оптимизация означает процесс нахождения минимума и максимума, которые можно оценить, как оптимальные показатели (индикаторы) той или иной целевой функции или выбор лучшего варианта из большинства вариантов.

В каждой компании ограничены ресурсы для ведения бизнеса, достижения тактических или операционных целей. С учетом этого, проблему оптимизации ресурсов можно сформулировать двумя способами, к которым относятся следующие:

с ограниченными ресурсами достичь максимума системы целевых показателей.

достичь минимума используемых ресурсов.

Оптимизация ресурсов при ведении бизнеса и выбор подходящих решений - это выбор показателей, указывающих на эффективность ведения бизнеса, счетчиков потребляемых ресурсов и методов оптимизации и прочего.

Оптимизация ресурсов может производиться на разных уровнях иерархии. К примеру - в пределах функциональной области. При этом, должен выполняться принцип глобальной оптимизации; местные факторы оптимизации и принятые решения не должны противоречить оптимуму всему ведению предпринимательства.

Узнать подробнее об эпохе оптимизации и эффективности можно в блоге http://minregion.ru/publication/2358-epoha-optimizacii-i-effektivnosti-leus-dmitry.html. Также здесь можно будет узнать о том, какие закономерности по повышению эффективности ведения бизнеса данный блогер выявил для себя. Среди них можно отметить системность, ежедневное подведение итогов и многое другое. Однако - всё индивидуально. И поэтому каждый предприниматель может самостоятельно разрабатывать наиболее оптимальные методы.