Преображаем интерьер зеркалами Liberta
Зеркало в течение многих лет является неотъемлемой и значительной частью интерьера любого жилого объекта. В дополнение к своей главной функции - отражение, оно может визуально увеличить помещение, добавить ей света. Оно будет разграничивать стилистические решения и будет эффективным декоративным атрибутом.
Форма и размер данного атрибута играют очень важную роль в создании приятного впечатления от комнаты. Таким образом, вытянутое зеркало в вертикали зрительно увеличит высоту стен. Зеркало, которое размещают вертикально - сможет визуально расширить.
Зеркала Liberta очень гармонично вписываются в стилизованный репертуар, если по конфигурации оно подходит к уже существующим объектам (изображения, панели). Купить их можно в Украине по вполне доступным ценам. Доставка по всем регионам страны осуществляется абсолютно бесплатно.
Весьма необычно и оригинально выглядят зеркала, состоящие из мелких фрагментов, которые привносят ноту игривости и тайны.
И практически не обойтись без рамы для зеркала. Обрамление может быть изготовлено из разнообразных материалов, что самое главное, что они подходят общей стилистике интерьера.
Итак, если в комнате есть металлические полки или другие предметы с такими вставками, целесообразно выбирать изделие в металлической раме. Это же правило применяется и к другим материалам (древесина, пластик).
Зеркало Liberta в гостиной, предназначено не только для выполнения декоративной функции. Здесь оно подчеркнет стилистическую ориентацию и выделяет нужные акценты.
Внутри гостиной целесообразно использовать настенные панели. Модой в последние годы стала установка на стенах несколько малогабаритных зеркал, даже в произвольном порядке. Эти атрибуты могут быть одного размера или разного.
К расположению зеркала Liberta в спальне следует относиться особо осторожно. Эксперты говорят, что очень крупное зеркало в данном помещении может вызвать чувство беспокойства. Оно может быть встроено в платяном шкафу, или - на трюмо, трельяже.
В коридоре целесообразно будет разместить зеркало, отражающее человека в полном росте. Ведь перед тем, как выйти, всегда желательно осмотреть себя полностью.
Зеркало – часть интерьера
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