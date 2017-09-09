Преображаем интерьер зеркалами Liberta

Зеркало в течение многих лет является неотъемлемой и значительной частью интерьера любого жилого объекта. В дополнение к своей главной функции - отражение, оно может визуально увеличить помещение, добавить ей света. Оно будет разграничивать стилистические решения и будет эффективным декоративным атрибутом.

Форма и размер данного атрибута играют очень важную роль в создании приятного впечатления от комнаты. Таким образом, вытянутое зеркало в вертикали зрительно увеличит высоту стен. Зеркало, которое размещают вертикально - сможет визуально расширить.

Зеркала Liberta очень гармонично вписываются в стилизованный репертуар, если по конфигурации оно подходит к уже существующим объектам (изображения, панели). Купить их можно в Украине по вполне доступным ценам. Доставка по всем регионам страны осуществляется абсолютно бесплатно.

Весьма необычно и оригинально выглядят зеркала, состоящие из мелких фрагментов, которые привносят ноту игривости и тайны.

И практически не обойтись без рамы для зеркала. Обрамление может быть изготовлено из разнообразных материалов, что самое главное, что они подходят общей стилистике интерьера.

Итак, если в комнате есть металлические полки или другие предметы с такими вставками, целесообразно выбирать изделие в металлической раме. Это же правило применяется и к другим материалам (древесина, пластик).

Зеркало Liberta в гостиной, предназначено не только для выполнения декоративной функции. Здесь оно подчеркнет стилистическую ориентацию и выделяет нужные акценты.

Внутри гостиной целесообразно использовать настенные панели. Модой в последние годы стала установка на стенах несколько малогабаритных зеркал, даже в произвольном порядке. Эти атрибуты могут быть одного размера или разного.

К расположению зеркала Liberta в спальне следует относиться особо осторожно. Эксперты говорят, что очень крупное зеркало в данном помещении может вызвать чувство беспокойства. Оно может быть встроено в платяном шкафу, или - на трюмо, трельяже.

В коридоре целесообразно будет разместить зеркало, отражающее человека в полном росте. Ведь перед тем, как выйти, всегда желательно осмотреть себя полностью.