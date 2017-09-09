Аренда виртуального сервера
Веб-проект, который превышает размер обычного информационного сайта, должен быть размещен на отдельном сервере. Например, если интернет-магазин, имеющий в наличии свыше пятисот наименований продуктов, работает на «обычном» хостинге, то даже при небольшой нагрузке в тысячи пользователей в день, он будет работать медленно и не отвечать на запросы.
Аренда виртуального сервера для интернет-магазина с посещаемостью более пятидесяти тысяч пользователей в день и свыше десяти тысяч предметов - будет целесообразным решением.
Наличие отдельного сервера для сетевых игр является незаменимым условием для удобной игры.
В настоящее время на рынке существует множество предложений по аренде виртуального сервера, например, на сайте https://ttower.ru/oblachniye-reshenia/arenda-virtualnogo-servera/.
При выборе поставщика необходимо обратить внимание на следующие критерии:
- Расценки предоставляемых услуг. У честных компаний всегда есть четко установленные цены на все их услуги. Помимо этого, они регулярно смотрят на конкурентов и их расценки, пытаясь оптимизировать свою работу, чтобы при правильном качестве оборудования, стоимость отличалась в лучшую сторону. Внимательно изучите прайс-листы и перечисленные в них услуги, прежде чем заказывать аренду сервера.
- Разнообразие услуг. Уважающий себя поставщик услуг предложит вам широкий выбор тарифных планов с четким списком услуг и параметров для арендованного оборудования. Чем больше перечень таких услуг и функций, тем больше доверия заслуживает этот провайдер.
- Качество и стабильность арендованного виртуального сервера. Поставщик, выбранный вами, должен обеспечить стабильность и надежность виртуального оборудования в аренду, а в случае незапланированных чрезвычайных ситуаций, незамедлительно предоставить оборудование подкачки, чтобы к вашему виртуальному серверу можно было получить доступ в 100% случаев.
- Круглосуточная техническая поддержка. В связи с тем, что вся техническая поддержка лежит на плечах поставщика, вам она должна быть предоставлена постоянно. Компетентные специалисты должны обеспечить стабильную работу оборудования, уметь отвечать на ваши вопросы и решать возникающие трудности.
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