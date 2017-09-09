Веб-проект, который превышает размер обычного информационного сайта, должен быть размещен на отдельном сервере. Например, если интернет-магазин, имеющий в наличии свыше пятисот наименований продуктов, работает на «обычном» хостинге, то даже при небольшой нагрузке в тысячи пользователей в день, он будет работать медленно и не отвечать на запросы.

Аренда виртуального сервера для интернет-магазина с посещаемостью более пятидесяти тысяч пользователей в день и свыше десяти тысяч предметов - будет целесообразным решением.

Наличие отдельного сервера для сетевых игр является незаменимым условием для удобной игры.

В настоящее время на рынке существует множество предложений по аренде виртуального сервера, например, на сайте https://ttower.ru/oblachniye-reshenia/arenda-virtualnogo-servera/.

При выборе поставщика необходимо обратить внимание на следующие критерии: