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Футбольный менеджер Inetball

Вероятно, не будет ни одного футбольного болельщика, который не хочет, чтобы его любимый футбольный клуб участвовал в финале ЛЧ и выиграл там.

Виртуальный футбольный менеджер Inetball, ознакомиться с которым можно на сайте https://inetball.com/ru/, предоставляет такую прекрасную возможность. Здесь каждый игрок владеет собственным фк. Но этим дело не ограничивается - он может даже построить собственный стадион, оборудовать его по своему усмотрению, а потом продавать  билеты на чемпионаты.

Главное и поразительное различие между Inetball от остальных футбольных менеджеров - это способность влиять на игру онлайн. Поэтому в любом матче имеются перерывы, в которых при желании, можно полностью изменить тактику команды, и провести замены. Кроме того, можно будет посмотреть матч в режиме 3Д. Одним словом, здесь можно играть за всех - не только за тренера, но и поочередно выступать в качестве вратаря и нападающего, стараясь обыграть или забить пенальти. Даже играя в 3Д-формате, можно получать виртуальнын деньги.

В данном футбольном менеджере можно полностью использовать любую тактику, используя такие параметры, как давление, фланг-игра, удар, личная опека, отдельные задания для игроков и многое другое.

Дружественные игры, предоставляют возможность играть не только с ботами, но и с реальными людьми. Играйте за удовольствие так, как вам нравится! И если вам скучно играть в дружеские игры, то вполне можете участвовать в турнирах, которые являются официальными. С их помощью можно заработать огромное количество виртуальных денег. А также предоставляется возможность показать весь свой тактический гений, чтобы победить не только ботов, но и реальных игроков. Можно, например, заранее потренироваться на ботах.

Разумеется, можно играть бесплатно, но в данном менеджере все же, нужны деньги. И заработать их можно несколькими путями. Итак, вы получаете виртуальные доллары для посещения сайта, и каждые десять матчей. Кроме того, можно будет использовать трансфер для продажи игроков, которые вам не нужны, и покупать новые. Ну, разумеется, основным источником прибыли здесь является стадион, который вы получаете, когда регистрируетесь в игре.

09 сентябрь 2017 /
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