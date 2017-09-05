Как и где утилизируется мусор в Москве

Прежде чем выяснять специфику утилизации КГМ, стоит выяснить, а что это такое? Не следует думать, что к этому типу мусора относится только отходы строительства. Кроме него к данному типу можно отнести: старую и ненужную мебель, крупную бытовую технику, и т.д. Весь негабаритный мусор делят на подтипы:

Строительный мусор;

Отходы пиломатериалов. Обрезки досок, листов фанеры и ДСП, ветки деревьев;

Бытовой пластик. Он должен подлежать отдельному захоронению, потому-что практически не разлагается в естественной среде;

Мебель. Как поломанная, на мелкие кусочки, так и целая;

Бытовая техника;

Сантехника. В основном керамическая.

Проблему утилизации крупногабаритного мусора пытаются решить очень давно. У некоторых, это получается. В Москве и области этой проблемой успешно занимается одна из специальных компаний ООО "Винтранс". Утилизация различного мусора в столице доверена специализированным компаниям, с условиями работы котороых можно ознакомиться на официальных сайтах.

Для борьбы с ТБО и КГМ разработаны специальные нормы и правила. Основную массу отходов стараются пускать на переработку, и производить продукцию хозяйственного или технического назначения.

Этот метод считается наиболее цивилизованным. Но основная проблема этого метода состоит в том, что население страны не «приучено» сортировать различные категории хлама, а это является одним из основных условий метода.

Вторым способом, обычно выступает мусоросжигание. Относительно дешевый, но небезопасный метод, если он делается не в специально оборудованных камерах. Здесь тоже нужна сортировка, но не подробная, главное отсортировать материалы, которые, при горении, выделяют ядовитые испарения. Главная проблема такого метода – дым. Он может быть ядовитым, и требует тщательной фильтрации, а это процесс дорогостоящий.

Следующим методом идет захоронение. Популярный и недорогой способ борьбы с мусором, но, имеющий свои недостатки. Некоторые предметы, в своем составе имеют вредные составляющие, которые невозможно определить невооруженным глазом. Они отравляют почву и грунтовые воды, поэтому такие полигоны нельзя располагать вблизи населенных пунктов.

Существуют еще недавно разработанные методы борьбы с ТБО и КГМ, такие как, брикетирование и компостирование, но они еще не получили массового распространения, и признания в нашей стране. Они достаточно практичны, безопасны и цивилизованы, поэтому имеют право на всеобщее признание и распространение.