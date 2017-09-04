Виды смесителей для мойки

Невозможно представить, чтобы на кухне стояла мойка без смесителя. И основная его функция – это обеспечение нормальной, удобной работы, но помимо всего, хочется, чтобы смеситель был качественный, надежный и красивый. Время его эксплуатации будет определяться качеством. Именно оно подарит аппарату долгий срок и еще поспособствует другим важным моментам.

Какие виды смесителей бывают

Бесконтактный смеситель действует от электричества. С помощью установленных датчиков аппарат реагирует на поднесение руки к крану, после чего сразу поступает вода. Из-за их высокой стоимости используется довольно редко.

Одно рычажный смеситель является наиболее распространенным, так как пользоваться им довольно просто. Рычаг поворачивается в обе стороны, для обеспечения подачи воды, и для того, чтобы проконтролировать напор и нужную температуру. Большой выбор данных смесителей представлен на сайте https://stroytorg.zp.ua/santehnika/smesiteli/.

Двух вентильный смеситель состоит из двух кранов для воды, имеет традиционный вид и при его поломке можно самостоятельно его починить.

Смесители бывают литыми и не литыми. Литой не получиться починить своими силами, понадобится покупать новый либо возвращать по гарантии. Зато не литой можно без особых усилий разобрать в домашних условиях и заменить сносившуюся деталь.

Стоит знать, что смесители для ванной и кухни отличаются. Кухонный аппарат готов пропустить в двенадцать раз больше воды, и при этом он равномерней разбрызгивает воду беря в расчет удобство при мытье посуды.

Покупатели допускают большую ошибку, приобретая более дешевый аппарат. Дорогой смеситель способен прослужить намного дольше из-за высококачественной сборки и надежными комплектующими. Они прекрасно вписываются в интерьер и идеально сочетаются с мраморной столешницей.

Европейские производители прекрасно зарекомендовали себя со стороны надежности и высокого качества, поэтому и цена на смесители будет значительно отличаться по сравнению с китайскими производителями. Выбирая аппарат, необходимо обратить особое внимание на градус поворота его излива. В моделях подешевле угол обычно составляет от ста десяти до ста сорока градусов, а в дорогих смесителях от ста восьмидесяти до трехсот шестидесяти градусов.

Если при покупке смесителя на stroytorg.zp.ua возникают какие-либо сомнения, лучше обратиться к консультанту. Он поможет вам с выбором, рассказав о характеристике каждого из них. Приобретая качественный смеситель получиться сэкономить деньги. Потому что дешевый, не означает качественный.