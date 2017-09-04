Как купить готовую фирму с расчетным счетом

Бизнес, уже выпущенный в соответствии со всеми необходимыми формальностями. Компания, которая существует не в первый день и вызывает доверие контрагентов... Именно эту компанию вы, безусловно, хотели бы купить. В то же время вы экономите свое время, поскольку фирма с расчётным счётом уже функционирует сегодня.

Однако купить готовую фирму с расчетным счетом нужно правильным образом.. И, ссылаясь на услуги специализированной компании, основной задачей которой является рассмотрение фирм и их регистрация, вы получаете возможность совершить действительно выгодную сделку.

Таким образом, сегодня продается огромное количество различных организаций, стоимость которых значительно различается. Как выбрать лучший вариант? Какие критерии следует учесть? Стоит обратить внимание на следующее:

Наличие «истории» и оборота. Фирму с положительной репутацией стоит выбирать, когда важно начать бизнес с твердой позиции и сразу приступить к деятельности.

Место регистрации фирмы. В настоящее время существует большой выбор фирм с расчётным счётом, доступных для покупки.

Наличие или отсутствие расчетного счета. Открытие счета в банке для организации, как показывает практика, занимает довольно много времени. Если вам нужно сохранить свой бюджет, выберите фирму с существующими банковскими реквизитами. В частности, многие предоставляют название финансового учреждения в описании каждой компании, у которой уже есть учетная запись.

Вид деятельности компании в соответствии с классификатором. Производство мебели, оптовая торговля или что-то еще - выбирая компанию с уже открытым ОКВЭД, вы сохраняете много времени, и всегда можете дополнить уже упомянутый вид деятельности по своему усмотрению.

Как именно осуществляется продажа фирм? И какие именно фирмы предлагают? Прежде всего, это компании с настоящим основателем или учредителями, ответственными за состояние бизнеса, предлагаемого для покупки.

Кроме того, готовые фирмы с расчётным счётом можно купить только в том случае, если они юридически чисты. У них нет долгов и каких-либо нарушений. И таким образом, покупатели избавляются от необходимости самостоятельно решать все формальности и оформлять «правильный» контракт и прочее.