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Ринопластика в Москве

Ринопластика в Москве признана самой популярной хирургической процедурой, направленной на устранение назальных дефектов. Благодаря такой пластике можно избавиться от неэстетичных дефектов, либо от последствий полученных травм. А для того, чтобы всё прошло на высшем уровне в конечном итоге - необходимо придерживаться рекомендаций специалиста-хирурга.

Это хирургическое вмешательство включает в себя выполнение небольшого разреза кожи и носовой перегородки. Благодаря данному подходу можно устранить даже самые сложные дефекты. Кроме того, этот метод направлен на удаление хряща. Практикуют также закрытый метод ринопластики. В таком случае всё делается только через надрезы в ноздрях. Этот способ вполне безболезненный, но он не всегда допустим.

Выполнение ринопластики допускается в следующих случаях:

  • очень большие ноздри;
  • горбинка на носу;
  • затруднение дыхания;
  • неэстетичность, в связи с неудачной пластики или травмой носа.

Разумеется, данная хирургическая операция имеет ряд противопоказаний, к которым относятся:

  • несовершеннолетие;
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой;
  • онкологические заболевания;
  • проблемы почек и печени;
  • наличие повышенного сахара;
  • нарушение свертываемости крови.

После проведения ринопластики всегда есть большая отечность. Она может продолжаться на протяжении трех дней. Этот побочный эффект исчезает спустя максимум два месяца. Сразу же после пластики нужно соблюдать постельный режим, и обязательно лежать на затылке и дышать через рот. На следующий день проводится первая перевязка. Если все прошло хорошо, то пациент выходит домой. Однако на протяжении определенного срока надо будет ежедневно посещать клинику для перевязок. И обязательно надо следовать всем рекомендациям пластического хирурга.

Однако, возможны и осложнения. К ним относятся  кровотечение, образование синяков и утолщение кожи около носа. Более того, обоняние может ухудшиться. Но всегда надо принимать во внимание, что конечный итог будет невозможно оценить менее чем за год. Пластическая хирургия носа не должна восприниматься лишь, как эстетическая процедура, поскольку она подразумевает серьезное хирургическое вмешательство. Если вы все же решаетесь на ринопластику, то выберите опытного специалиста, потому что конечный результат пластики носа непосредственно зависит от его профессионализма.

02 сентябрь 2017 /
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