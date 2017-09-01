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Проба Реберга

Проба Реберга (в советских источниках указывается как Реберга-Тареева) оценивает основную почечную функцию – способность к выведению конечных продуктов обмена веществ организма. Определяется скорость клубочковой фильтрации и канальцевой реабсорбции, почечный кровоток. Выполняется проба в диагностическом центре – cmd-online.ru.

Значение пробы Реберга-Тареева

Основой данного исследования является оценка клиренса (то есть коэффициента очищения) креатинина с учетом объема выделенной жидкости. Изучается скорость клубочковой фильтрации (измеряется в мл/мин) и уровень реабсорбции (обратное всасывание, в процентах).

Фильтрация с возрастом постепенно снижается по естественным причинам (около одного процента в год, начиная с сорокалетнего периода).

Роль креатинина в организме

Креатинин является специфическим веществом, которое поступает в мочу только посредством фильтрации клубочками почечной системы. При этом креатинин не участвует в реабсорбции – обратного всасывания данного вещества не происходит.

Именно по вышеназванным причинам креатинин служит основным показателем нормального функционирования почечной системы.

Показания к проведению исследования

Практически все заболевания мочевыводящей системы, сопровождающиеся повреждением почек, служат показаниями к проведению пробы Реберга:

  • Пиелонефрит острый и хронический.
  • Гломерулонефрит, в том числе в стадии обострения. Вторичный гломерулонефрит (вызванный сторонними нарушениями в организме).
  • Нефротический синдром (патологический комплекс из отеков с изменениями в общем анализе мочи).
  • Амилоидоз почек.
  • Нефропатия диабетического генеза.

Особенности процедуры

Биологическим материалом для исследования является кровь или моча пациента. В получении результатов исследования используется специальная формула, составляющими которой является объем мочи и плазмы, а также время и концентрация креатинина в организме. На референсные значения также оказывает немаловажную роль рост и вес пациента.

Подготовка к пробе

При сдаче крови следует воздержаться от физических и эмоциональных нагрузок накануне, а также исключить прием некоторых лекарственных препаратов (кортикостероиды, тироксин, диуретики). Анализ проводится натощак.

Сдача мочи сопровождается забором крови для оценки содержания креатинина в организме человека.

01 сентябрь 2017 /
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