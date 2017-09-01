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Как найти хорошего психотерапевта?

Когда человек приходит к осознанию, что ему нужна помощь профессионального психолога, перед ним встает вопрос: как найти хорошего психотерапевта?

Из-за того что у нас каждый второй может называть и выдавать себя за психотерапевта, вам нужно подойти к этому вопросу очень серьезно, при выборе лечащего врача. Для начала вы должны понимать, кто же такой этот специалист.

Так как в нашей стране даже экстрасенсы называют себя психотерапевтами, вы должны знать, что данный специалист - это в первую очередь врач, ни в коем случае не маг, а именно врач, имеющий высшее образование, и специализирующийся в той или иной области психиатрии. Помимо этого он должен владеть методиками эмоционального взаимодействия с пациентом. Зачастую это не возможно на приеме у данного специалиста в поликлинике, так как у него нет времени на проведение индивидуального сеанса с каждым пациентом. Тем самым он не способен выслушать проблемы пациента полностью.

Зачастую, в частных психотерапевтических центрах, уровень качества предоставляемых услуг далеки от идеала. Так, в одном из столичных кабинетов такого специалиста, по соседству сидели различные маги и астрологи. А пациенты просто переходили из одного кабинета в другой, при этом в каждом долго не засиживались. Но записавшись на прием к опытному лечащему врачу на сайте gradisova.com - психотерапевт в Днепре окажет любому нуждающемуся в том человеку.

Как найти хорошего психотерапевта?

Во-первых, хороший врач-психотерапевт, ведет прием пациентов в специализированном медицинском центре, имеющем лицензию на оказание подобной помощи. Во- вторых, все, что вы обсуждаете с этим врачом на сеансе, защищено врачебной тайной. В-третьих, данный специалист не должен ставить вас на учет в психоневрологический диспансер. В- четвертых, врач - психотерапевт никогда не будет перебивать, и поторапливать пациента. В-пятых, он не должен подталкивать вас к принятию определенных решений. В-шестых, никогда не будет употреблять такие слова как: «вы должны», «послушайте меня», «вам нужно», «я вам сказал» и т. д.

А так же этот врач, никогда не станет требовать оплаты за свои сеансы вперед. Гораздо удобнее рассчитываться за каждый сеанс в отдельности. Этот специалист будет комментировать ваши рассказы, основываясь только на фактах и ни в коем случае на домыслах.

Эти небольшие советы помогут вам найти хорошего специалиста, который способен решить вашу проблему вне зависимости от ее сложности.

01 сентябрь 2017 /
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