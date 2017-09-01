Правильность установки глубинного вибратора и отделка поверхности

Важное значение имеет правильность установки глубинных вибраторов по толщине укладываемого слоя. При устройстве цементобетонного покрытия вибраторы обычно устанавливаются или в нижней трети, или в половине укладываемого слоя. В случае строительства армобетонного покрытия глубинные вибраторы должны располагаться на 5-7 см выше установленной на основании арматурной сетки или каркаса, так как в противном случае возможно появление отпечатка арматуры на поверхности покрытия. А для обеспичения наилучшего результата необходимо приобретать качественную строительную технику. К примеру преобрести глубинный вибратор можно на сайте https://www.TehKraft.ru/, где представлен большой каталог строительного оборудования.



Кроме того, практика показывает, что при любом расположении глубинного вибратора по толщине уплотняемого слоя (низ, середина, верх) при скоростях движения бетоноукладчика 1, 2, 3 м/мин распределение воздушной пористости (вовлеченного воздуха) по толщине покрытия неравномерно и, как правило, содержание вовлеченного воздуха уменьшается в направлении снизу вверх, т.е. верхний слой содержит меньше воздушных пор, чем середина и низ покрытия. Это объяснимо и является следствием флотации воздушных пузырьков из разжижаемой бетонной смеси, которая начинается и заканчивается с поверхности покрытия.



Если не учитывать данного фактора, то при правильно подобранной, хорошо перемешанной бетонной смеси с требуемыми содержанием вовлеченного воздуха и подвижностью можно получить недолговечное бетонное покрытие, где в поверхностном слое останется небольшое количество вовлеченного воздуха, а в нижнем слое его может оказаться в избытке.



Важным элементом технологического процесса является отделка поверхности покрытия. Правильность регулировки и режимов работы трамбующего бруса закладывает основу хорошей отделки покрытия, т.к., во-первых, подбивает смесь под формующую плиту, для исключения образования пустот, а во-вторых, втапливает щебень. Режимы работы трамбующего бруса должны находиться в пределах 80-120 ходов в минуту.