Что нужно знать при посуточной аренде квартиры!?

Как не попасться на обман при аренде квартиры на сутки!? Наверно этот вопрос интересует каждого кто впервые решил снять квартиру посуточно.

Есть несколько основных вещей, которые нужно всегда держать в голове:

Первое - это бронирование. Бронирование подразумевает собой предоплату. При дистанционном бронировании, мошенничество не редкость. По этому, прежде чем переводить деньги человеку которого вы не разу не видели, потрудитесь проверить хотя бы самые очевидные вещи которые могут подтвердить безопасность.

В интернете можно найти сайты на которых можно узнать в каком регионе был зарегистрирован номер телефона из объявления. Если регион номера телефона и регион квартиры которая сдаётся не соответствует, то это повод задуматься. Другой вариант обмана, это сдача в аренду чужой квартиры. Но это больше относится к длительной аренде.

Схема такая, квартира снимается на сутки, и за эти сутки сдаётся другим арендаторам уже на длительный срок. Тем самым мошенник получил оплату за один или несколько месяцев вперёд, потратив при этом деньги всего за сутки аренды.

После чего он пропадает, а реальный владелец квартиры и настоящие арендаторы получают общую проблему. Бывали и такие случаи когда через пару дней после вселения жильцов, в квартиру приходили родственники сдавшего её человека. И были удивлены людям которые планировали прожить там долгое время.

Квартира сдалась без ведома всех владельцев квартиры. Что бы обезопасить себя от подобных случаев, проверяйте документы на квартиру. А для большей надёжности заключайте договор аренды, хотя при посуточной аренде договоры это редкость.

Перед тем как оплатить аренду, убедитесь в соответствии заявленного реальности. Может быть такое что в объявлении расписано какая квартира хорошая, а на деле окажется что квартира грязная или например бытовая техника не работает. Или вообще фотографии не соответствуют реальности.

Осмотрите квартиру на месте, проверьте работоспособность бытовой техникикоторая вам нужна. Только после этого оплачивайте аренду. Чтобы второпях не искать жильё по приезду. Зайдите на один из сайтов с посуточными квартирами, например http://sdam-posutochno.ru.

Просмотрите все предлагаемые варианты, и отберите подходящие по району, цене и качеству квартиры. Обзвоните хозяев, для уточнения деталей и предварительно договоритесь о возможности аренды. По приезду, у вас уже будет список, обзванивая который вы заселитесь в одну из квартир.