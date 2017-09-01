» » Что нужно знать при посуточной аренде квартиры!?

Что нужно знать при посуточной аренде квартиры!?

Как не попасться на обман при аренде квартиры на сутки!? Наверно этот вопрос интересует каждого кто впервые решил снять квартиру посуточно.

Есть несколько основных вещей, которые нужно всегда держать в голове:

Первое - это бронирование. Бронирование подразумевает собой предоплату. При дистанционном бронировании, мошенничество не редкость. По этому, прежде чем переводить деньги человеку которого вы не разу не видели, потрудитесь проверить хотя бы самые очевидные вещи которые могут подтвердить безопасность.

В интернете можно найти сайты на которых можно узнать в каком регионе был зарегистрирован номер телефона из объявления. Если регион номера телефона и регион квартиры которая сдаётся не соответствует, то это повод задуматься. Другой вариант обмана, это сдача в аренду чужой квартиры. Но это больше относится к длительной аренде.

Схема такая, квартира снимается на сутки, и за эти сутки сдаётся другим арендаторам уже на длительный срок. Тем самым мошенник получил оплату за один или несколько месяцев вперёд, потратив при этом деньги всего за сутки аренды.

После чего он пропадает, а реальный владелец квартиры и настоящие арендаторы получают общую проблему. Бывали и такие случаи когда через пару дней после вселения жильцов, в квартиру приходили родственники сдавшего её человека. И были удивлены людям которые планировали прожить там долгое время.

Квартира сдалась без ведома всех владельцев квартиры. Что бы обезопасить себя от подобных случаев, проверяйте документы на квартиру. А для большей надёжности заключайте договор аренды, хотя при посуточной аренде договоры это редкость.

Перед тем как оплатить аренду, убедитесь в соответствии заявленного реальности. Может быть такое что в объявлении расписано какая квартира хорошая, а на деле окажется что квартира грязная или например бытовая техника не работает. Или вообще фотографии не соответствуют реальности.

Осмотрите квартиру на месте, проверьте работоспособность бытовой техникикоторая вам нужна. Только после этого оплачивайте аренду. Чтобы второпях не искать жильё по приезду. Зайдите на один из сайтов с посуточными квартирами, например http://sdam-posutochno.ru.

Просмотрите все предлагаемые варианты, и отберите подходящие по району, цене и качеству квартиры. Обзвоните хозяев, для уточнения деталей и предварительно договоритесь о возможности аренды. По приезду, у вас уже будет список, обзванивая который вы заселитесь в одну из квартир.

01 сентябрь 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Сезоны аренды: когда лучше искать квартиру для съема?
Хочу все знать

Сезоны аренды: когда лучше искать квартиру для съема?

Многие люди задаются вопросом, когда лучше снимать квартиру, ведь в некоторые месяцы спрос на квартиры выше, а в некоторые меньше.
Посуточная аренда квартиры в Оренбурге
Хочу все знать

Посуточная аренда квартиры в Оренбурге

Если приехать в Оренбург на несколько дней, и негде остаться, в первую очередь необходимо найти место для проживания на весь срок пребывания в этом городе.
Как снять квартиру посуточно?
Хочу все знать

Как снять квартиру посуточно?

Есть немало ситуаций в жизни, когда срочно нужно остановиться в чужом городе на непродолжительное время. И желательно сделать остановку в спокойном месте, т.е. не в гостинице. На то у каждого
Номер квартиры имеет значение
Хочу все знать

Номер квартиры имеет значение

Мало кто задумывается о том, что номер, который имеет квартира несет определенную энергию. Это не просто информация и цифры. Это нечто большее.
В соответствии, с какими правилами приобрести однокомнатную квартиру?
Хочу все знать

В соответствии, с какими правилами приобрести однокомнатную квартиру?

Приобретение нового жилья – это огромный стресс, поскольку здесь важно действовать внимательно и обдуманно.
Почему брать в аренду всегда выгоднее, чем владеть
Хочу все знать

Почему брать в аренду всегда выгоднее, чем владеть

«У тебя есть квартира?», «А машина?» — ответ на эти вопросы как-то сразу меняет отношение к человеку. Считается, что если ты купил себе что-то дорогостоящее, значит, добился определённого положения в
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Наливная парфюмерия от Royal ParfumsВойна с Китаем, пророчестваВанга предсказания и пророчества о ДонбассеСкорость в космосеАномалии в небеАномалии в космосеКак выглядит космосЧерная дыра в космосе


Свежие Статьи
Развитие космоса

Развитие космоса

Аномалии в небе

Аномалии в небе

Знаки исполнения пророчеств

Знаки исполнения пророчеств

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+