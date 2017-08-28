Как выбрать ламинат для кухни?

Отделка ламинатом очень популярна. Можно взять ламинат под плитку на кухню, а можно остановиться на покрытии, имитирующим деревянную доску. Но традиционно ее чаще используют для коридоров и комнат, забывая, что она прекрасно выполнит свои задачи и на кухне. Такое покрытие поможет добавить новую фактуру в интерьер кухни. Оно практичное и несложное в уходе. Рассмотрим, как выбрать ламинат на кухню, почему лучше взять виниловый (ПВХ) ламинат. на какие характеристики стоит обратить внимание, какие преимущества и недостатки имеет такое покрытие.

Какое покрытие подойдет для кухни

Если покрыть пол ламинатом под плитку на кухне, можно добиться того, что покрытие будет гармонировать с общим интерьером. Пол не будет таким холодным, как из плитки. Чтобы покрытие хорошо легло и долго служило, важно правильно подготовить основание. Так как влажность на кухне повышенная, следует защитить от нее стыки. По этой же причине лучше взять виниловый (ПВХ) ламинат. Выбирайте 33 класс водостойкого ламината. Его толщина – 8-12 мм. Он имеет немного рельефную матовую поверхность с защитным слоем. Благодаря нему, покрытие защищено от влаги и скольжения. Когда укладка будет закончена, места стыков панелей нужно обработать водоотталкивающим средством.

Как выбрать

При покупке ламината для кухни, нужно обращать внимание на такие характеристики:

Износостойкость. Чем выше класс покрытия, тем большей нагрузке можно его подвергнуть. Лучше выбирать класс 32-33. Он способен служить до 15 лет. Можно купить и 34 класс, но он стоит дороже. Влагостойкость. Важно купить ламинат с защитой от влаги. На таких покрытиях есть маркировка (кран, капля воды, фразы waterproof, water resistance и т.д.). Тип соединения. Есть два варианта соединения для напольных покрытий, которые соединяются без использования клея: Click (сборно-разборные), Lock (замок, который защелкивается). Click – надежнее. Такой пол проще укладывается и дольше служит. Lock не такая надежная система, но изделия с ней дешевле. Такой пол сложнее уложить. Потребуется идеально ровное основание. Толщина. Более толстый ламинат отличается высокими показателями прочности. Он долговечный, прочный, но стоит дороже. Для кухни подойдет покрытие не менее 9 мм. Гарантии. Производитель. Отдайте предпочтение продукции известного производителя. Даже дешевизна такой продукции не оправдывает подобного выбора. Лучше поискать недорогое покрытие, но известного производителя. Крупные магазины регулярно проводят акции, продают товар со скидкой. Фаска. На кухне лучше класть ламинат без фаски. Некоторые производители используют оптическую фаску, которая выделяет контур на каждой доске. Эмиссия формальдегида. Выбирайте маркировку Е0, Е1. Это безопасное покрытие. Поверхность. Для кухни нужно выбирать антискользящую поверхность. Поверхность такого ламината шероховатая. Не стоит брать гладкий ламинат. На кухне легко поскользнуться и даже травмироваться. Особенно это опасно для детей. Поглощение шума. В некоторых покрытиях имеется прослойка для поглощения звука. Ее толщина – 1-2 мм. Если ее нет, нужно купить специальную подложку.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

Такое покрытие теплое. По нему можно ходить даже босыми ногами. Отдельные варианты подходят для создания теплого пола.

Ему не страшны повреждения, перепады температуры. Он хорошо моется, ему нестрашны пятна и истирание.

Такое покрытие похоже на деревянное. Можно выбирать дизайн. Ламинат относительно недорогой, легко укладывается.

На ламинате не остаются следы от ножек мебели, холодильника.

Недостатки:

От влаги может набухнуть, вздуться. Особенно опасно заливать покрытие горячей водой. После таких ЧП иногда приходится менять пол. Чтобы уменьшить влияние влаги на покрытие, стыки покрывают герметиком. Кстати, ламинат может быть водостойким или влагостойким. Это не одно и то же. Для их изготовления используется разный материал. На влагостойком покрытии нанесен защитный слой. Вода сквозь него не проникнет. Замки обработаны составом, отталкивающим воду. Если воды будет много, она все-таки просочится. Из-за этого покрытие деформируется, набухнут швы. При этом исправить пол не получится. Нужно будет перестилать его заново. Жидкость нужно максимально быстро вытирать. От подобного защищен водостойкий ламинат. Его основание выполнено из пластика. Стоит он дороже и имеет ограничения в дизайне. Если нужен влагостойкий прочный пол, лучше взять виниловый (ПВХ) ламинат.

Издает звонкий звук, «цоканье». Звук от ходьбы по ламинату очень звонкий. Такое бывает, когда нет подложки. Звук усиливается, как в барабане. Если пол неровный, то может появиться еще и скрип. Чтобы устранить проблему, нужно использовать подложку для поглощения звука. Такой уплотнитель поможет амортизировать топот, сгладить неровность, уменьшит звук сразу в два раза.

Сколы, царапины. Ламинат выносливее паркета или массива, но и на нем появляются повреждения. Решить проблему поможет восковой карандаш. Его нужно подбирать под оттенок пола. Купить карандаш можно в строительном магазине.

Теплый пол

Есть виды, под которые можно монтировать систему, подогревающую пол. При этом нужно соблюдать определенные условия:

Температуру нужно повышать медленно, не сразу. Нельзя нагревать выше 28 градусов. Потребуются датчики температуры, реостат, чтобы регулировать температуру плавно. Нельзя покрыватьим систему с электрическим подогревом. Она подогревает неравномерно, из-за чего планки деформируются, образуются щели. Лучше применять инфракрасные или водяные теплые полы. Потребуется увлажнитель воздуха. Он нужен, чтобы защитить ламинат от рассыхания. Влажность нужна не меньше, чем 50%.

Дизайнерское решение

Размер

Лучше выбрать прямоугольную доску (длина 1200-1380мм, ширина 190-200мм).

Фаска

Фаска – это скошенные края. Для кухни лучше не брать доску с фаской. В ней будет накапливаться влага, грязь. Лучше взять доску с виртуальной (нарисованной) фаской.

Полосы

Лучше брать доску с полосами. Они приближают ее по внешнему виду к деревянной доске. У однополосных рисунок расположен по всей ширине досок. У двуполосных – полосы делят плашку пополам. Есть и многополосные варианты.

Декор

Дерево. Есть имитации практически любой породы. Лучше выбирать спокойную расцветку, которая не будет сильно бросаться в глаза. Иначе весь акцент в интерьере переместится на пол. Недорогие изделия покрыты однотипным рисунком. Лучше выбрать покрытие чуть дороже. Оно выглядит естественнее. Ламинат со спокойной расцветкой выбирают для кухонь в современном или классическом стиле.

Камень, плитка или бетон. Ламинат под плитку на кухне будет смотреться органично и эффектно. Главное – подобрать расцветку, которая будет гармонировать с мебелью и не будет привлекать чрезмерное внимание. Для интерьера в стиле хай-тек, минимализм подойдет доска под бетон.

Как рассчитать количество

Не стоит экономить на количестве. Нужно обеспечить запас минимум в 5% от общей площади кухни. Он пригодится, если нужно будет заменить поврежденный участок пола.

Если укладка будет выполняться по диагонали или вы будете делать ее самостоятельно, запас нужно увеличить до 15%. Если кухня имеет сложную форму или в ней много углов, также нужно брать с запасом в 15 %.

Укладка

Перед укладкой внимательно прочтите инструкцию, точно следуйте советам. Рекомендации дает каждый производитель.

Класть ламинат можно на деревянный пол, стяжку, линолеум, керамическую плитку. Важно, чтобы основа была сухая, ровная.

Чтобы стыки были незаметны, планки нужно класть в том направлении, в котором идет свет из окна.

Можно сочетать плитку в мокрой зоне кухни с ламинатом в сухой. Для кухни с большой площадью это идеально. Деревянный пол будет хорошо сочетаться с плиткой в стиле пэчворк.

Итак, мы рассказали, как выбрать ламинат для кухни, как его правильно уложить, на что стоит обратить особое внимание.