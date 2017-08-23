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Как очистить воду на даче

Частный загородный дом – это здорово. Здорово во всех отношениях – чистый воздух, возможность побыть наедине с собой и со своими мыслями, когда достало абсолютно все вокруг, или провести время в кругу семьи, когда достала только работа и этот удушливый, дурно пахнущий, постоянно куда-то стремящийся город. А уровень комфорта при правильном подходе к вопросу ни в чем не уступает жизни в городской квартире. Отопление – автономная система, тем более с дистанционным управлением и антимагнитными пломбами, решает все вопросы, при этом еще и выводит из зависимости от ЖКХ (которое вечно посреди зимы отключает отопление на целый день, потому что где-то прорвало трубу). Об «удобствах на улице» тоже уже давно можно забыть благодаря системам канализации для дачи, обеспечивающим и отвод, и очистку сточных вод и даже дающим возможность их повторного использования в технических целях (например, для полива огорода).

Правда вот, остается одна проблема – водоснабжение. То есть, на самом деле это тоже далеко не проблема – в частном доме типа дачи или коттеджа она решается с помощью собственной скважины, но качество воды, извлекаемой из этой скважины, далеко не всегда близко к идеалу – в некоторых районах чистка воды все-таки необходима. Хотя фильтры для воды прекрасно справляются и с этой проблемой, причем для разных ее сторон уже давно существуют разные модели. Кому-то необходимо просто смягчить воду – в этом случае ставится специальный фильтр, который решает только эту задачу. Кому-то необходимо решить вопрос повышенного содержания в воде железа (что на территории России встречается не так уж и редко) – есть фильтры и для этого. К примеру, в магазине АКВАСТРОЙ представлены фильтры которые справятся с любой задачей по очистке воды. Перейдя в магазин, вы сможете выбрать нужный вам элемент, оплатить заказ, а курьер компании доставит в удобное для вас время.

 

Есть фильтры и простой грубой очистки – например, когда вода, добываемая из скважины, содержит в себе примеси песка или частички глины, но в остальном при этом по своему химическому составу полностью пригодна к употреблению. В общем, на самом деле решить можно совершенно любую проблему – вопрос лишь в правильном подборе конкретной модели фильтра.

23 август 2017 /
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