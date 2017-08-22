Новую совместную услугу Авто.Про и ПриватБанка обсудили на «SIA-АвтоТехСервис’2017»

Тесно сотрудничая много лет с ПриватБанком, компания Авто.Про периодически предлагает участникам своей торговой площадки различные услуги. На их совместном счету имеется несколько успешных работ, упрощающих ведение бизнеса продавцам и облегчающих работу покупателям.

Последний проект, разработанный двумя компаниями, был представлен на международной конференции «SIA-АвтоТехСервис’2017», которая прошла в Киеве несколько месяцев назад. Команда Авто.Про готовила презентацию, посвященную введенным изменениям на площадке. В рамках этой презентации выступил исполнительный директор компании Евгений Алянчиков с докладом «Нововведения на Авто.Про – что сделано и для чего». В нем он более подробно осветил принцип новой услуги.

Преимущества автоматической оплаты услуг

Каждый месяц людьми нашей страны оплачивается ряд услуг. Не исключения составляют и продавцы площадки https://vehicle.by. Их ежемесячный платеж заключается в оплате за клики и абонентскую плату. Предприниматели – люди занятые, и забыть своевременно внести сумму вполне могут. Да и выполнять однообразные действия, выстаивая очередь в кассе банка и тратя массу времени впустую, - нравится не многим.

Поэтому Авто.Про и ПриватБанк разработали новый механизм - автоматические платежи. Продавцам не придется каждый месяц посещать банк для оплаты услуг, это будет за них делать само финансовое учреждение. Достаточно заключить с ним договоренность и оставить информацию о:

самой компании (но продавцам не нужно это делать, так как все реквизиты Авто.Про уже зарегистрированы),

сумме, которую ежемесячно следует перечислять,

периоде, за который нужно списывать средства.

И все указания будут регулярно выполняться в положенный срок. Принцип услуги заключается в «запоминании» данных платежной карты и в дальнейшем использовании их для оплаты услуг площадки. Если для оплаты какой-либо услуги не хватает некой суммы, она автоматически снимается с карточки продавца и переводится на счет Авто.Про.

Дополнительные плюсы этой услуги:

упрощение дел (платеж выполняет банк, а не продавец),

экономия времени,

своевременная оплата,

уведомление от банка о проведенной операции,

экономия денег (комиссия через кассу берется больше, чем за эту услугу),

безопасность трансакций.

Относительно последнего преимущества хотелось бы добавить некоторые уточнения. Данные клиента надежно защищены, ими не смогут воспользоваться для незаконных целей. Потому что на торговой площадке информация не хранится. ПриватБанк отдал в эксплуатацию специальный сгенерированный ключ, который может быть запущен в действие исключительно маркетплейсом Авто.Про. Следовательно, данная услуга является абсолютно безопасной.

К тому же в случае необходимости автоматические платежи можно отключить. Сделать это достаточно легко: отправить сообщение с соответствующим текстом, позвонить на линию учреждения, через Приват24 или посетив отделение ПриватБанка.