Как выбрать новые двери, чтобы они прослужили вам вечность

Входные двери – это первое впечатление о вашем доме. Они не только защищают вас и ваших близких от чужих людей, но и гарантируют личное, безопасное пространство. Поэтому так важно не ошибиться в своем выборе.

Современный рынок предлагает безграничное количество разнообразных вариантов. Дерево, металлопластик, металл, алюминий – вариации выбора позволяют выбрать тот материал, который нужен именно вам. Казалось бы, при таком широком ассортименте входных, уличных и межкомнатных дверей не составит никакого труда подобрать подходящую модель для своего дома. Но когда приходит момент самого выбора, часто начинаешь сомневаться: а все ли я правильно делаю? Следуя несложным правилам, вам удастся выбрать качественную и практичную дверь, которая прослужит очень и очень долго:

Определитесь с материалом. Прежде чем купить входные двери, нужно знать место будущей установки. Если они будут выходить на улицу, обязательно выбирайте вариант с антигрибковым и влагоотталкивающим покрытием. Помните, что такие двери будут подвергаться воздействию всевозможных погодных явлений: солнечным лучам, влаге, перепадам высоких и низких температур. Важно, чтобы краска и лак, покрывающие наружную поверхность двери не выцветали. Если вы планируете приобрести дверь для комнаты, кухни или гостиной убедитесь, что ее покрытие нетоксичное и безопасное для вас и ваших родных. Особенно это актуально для тех, кто имеет склонность к аллергиям или бронхиальную астму.

Продумайте будущий дизайн. Перед покупкой новой двери определитесь с цветом или оттенком. Важно, чтобы внешний вид гармонично сочетался с интерьером дома. Закажите индивидуальный дизайн, если среди готовых образцов вы не нашли понравившейся вариант. Большинство производителей предлагают услуги эксклюзивной росписи по вашему эскизу.

Не спешите покупать самый дешевый вариант. Многие производители предлагают постоянные скидки на свою продукцию. Не следует путать акции с постоянной ценой, которая подозрительно уступает среднестатистической стоимости аналогичного товара на рынке. Помните, что качественные и надежные двери должны стоить соответствующе.

Следуя простым и понятным правилам выбора, вы сможете купить межкомнатные двери по оптимально доступной цене. Широкий ассортимент порадует даже самого требовательного потребителя, поэтому не стоить медлить: заказывайте высококачественную продукцию прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом и безопасностью многие годы!