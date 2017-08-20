Как выбрать новые двери, чтобы они прослужили вам вечность
Входные двери – это первое впечатление о вашем доме. Они не только защищают вас и ваших близких от чужих людей, но и гарантируют личное, безопасное пространство. Поэтому так важно не ошибиться в своем выборе.
Современный рынок предлагает безграничное количество разнообразных вариантов. Дерево, металлопластик, металл, алюминий – вариации выбора позволяют выбрать тот материал, который нужен именно вам. Казалось бы, при таком широком ассортименте входных, уличных и межкомнатных дверей не составит никакого труда подобрать подходящую модель для своего дома. Но когда приходит момент самого выбора, часто начинаешь сомневаться: а все ли я правильно делаю? Следуя несложным правилам, вам удастся выбрать качественную и практичную дверь, которая прослужит очень и очень долго:
- Определитесь с материалом. Прежде чем купить входные двери, нужно знать место будущей установки. Если они будут выходить на улицу, обязательно выбирайте вариант с антигрибковым и влагоотталкивающим покрытием. Помните, что такие двери будут подвергаться воздействию всевозможных погодных явлений: солнечным лучам, влаге, перепадам высоких и низких температур. Важно, чтобы краска и лак, покрывающие наружную поверхность двери не выцветали. Если вы планируете приобрести дверь для комнаты, кухни или гостиной убедитесь, что ее покрытие нетоксичное и безопасное для вас и ваших родных. Особенно это актуально для тех, кто имеет склонность к аллергиям или бронхиальную астму.
- Продумайте будущий дизайн. Перед покупкой новой двери определитесь с цветом или оттенком. Важно, чтобы внешний вид гармонично сочетался с интерьером дома. Закажите индивидуальный дизайн, если среди готовых образцов вы не нашли понравившейся вариант. Большинство производителей предлагают услуги эксклюзивной росписи по вашему эскизу.
- Не спешите покупать самый дешевый вариант. Многие производители предлагают постоянные скидки на свою продукцию. Не следует путать акции с постоянной ценой, которая подозрительно уступает среднестатистической стоимости аналогичного товара на рынке. Помните, что качественные и надежные двери должны стоить соответствующе.
Следуя простым и понятным правилам выбора, вы сможете купить межкомнатные двери по оптимально доступной цене. Широкий ассортимент порадует даже самого требовательного потребителя, поэтому не стоить медлить: заказывайте высококачественную продукцию прямо сейчас и наслаждайтесь комфортом и безопасностью многие годы!
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