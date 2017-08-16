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Семена на optsemena.ru, которые всегда взойдут

Каждый дачник найдет на своем огороде место для вкусного, ароматного и полезного овоща - перца. Он занимает лидирующие позиции по содержанию витаминов, полезных веществ. В то же время он довольно капризной. Он имеет свои определенные требования, несоблюдение которых приводит к плохому урожаю.

Безусловно, нужно приобрести только качественные семена и посадить их с соблюдением всех инструкций в хорошую почву. Например, приобрести семена перца от проверенных поставщиков можно на сайте https://optsemena.ru/semena/perec. Здесь предлагаются семена этого и других овощей оптовыми партиями.

Опытные огородники, дачники утверждают, что с самого начала необходимо выращивать перчик, а именно - из небольшого семени, которое либо оправдывает надежды его культиватора, либо разочаровывает его. Поэтому необходимо более внимательно изучить семена, которые купили в пакетиках, и тем более в интернет-магазине. Стоит отметить, что на выше указанном сайте нет некачественных продуктов. Чаще всего, предпочтение отдается семенам среднего размера, но в то же время - наполненным: это первый отбор на пути к здоровым, разумным семенам такого капризного овоща.

Посев семян - это начало наиболее критического периода, который заканчивается появлением побегов. В конце концов, двадцать процентов неудачного урожая перца связаны с покупкой некачественных семян. А остальные 80 - это неправильное соблюдение технологий посева. Поэтому безопаснее посеять проросшие семена на саженцах, которые уменьшают вероятность плохого прорастания.

Необходимо придерживаться только трех правил:

  • Если семена высаживаются глубоко, а полива недостаточно, - семена находятся в сухой почве.  В таких условиях нет необходимости говорить о прорастании.
  • Не надо размещать семенные ящики в помещении с температурой воздуха ниже двадцати градусов. Кроме того, поливая семена, ситуация только усугубляется, особенно, когда вода испаряется и температура почвы еще ниже.
  • Нужно правильно выбрать почву для рассады. Низкокачественная почва во время полива еще более уплотнена, и семена просто не могут прорасти. И тем более нельзя выбирать почву с торфом.
16 август 2017 /
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