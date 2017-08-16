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Санатории Псковской области

Псковская область пользуется популярностью не только среди граждан России, но и среди и многих приезжих. Немало иностранцев приезжают в этот плодородный регион. Это связано, конечно же, с прекраснейшими природными и культурными богатствами. Санатории используются для людей каждой возрастной категории, страдающих различными заболеваниями. Наиболее часто сюда приезжают для укрепления иммунитета. Здесь природа сама по себе укрепляет самочувствие, повышает жизненный тонус. Санатории обустроены современным оборудованием, а специалисты используют только проверенные методы терапии. То есть, сюда приезжают не только отдохнуть после тяжелого рабочего года, но и существенно подправить своё здоровье.

Псковская область богата культурными достопримечательностями и живописной, исцеляющей природой, а также минеральными источниками. Земля называется «Тысяча озер». Название было присвоено не зря. Но кроме того, здесь есть огромное количество источников, которые несмотря на то, что далеки от тысячи, их качественная ценность намного значительнее количественной. В регионе насчитывается свыше двадцати скважин с минеральной водой. Напиток из хлористого натрия очень востребован. Из-за болотистой местности были созданы лечебные торфяные грязи, которые также применяют местные санатории.

Санатории Псковской области предоставляют всем постояльцам отличные условия жизни, терапии и отдыха, которые помогают всем прекрасно подправить своё здоровье. Самыми известными курортами региона являются «Голубые озера», санатории самого старого курорта Хилово.

Более того, эти лечебные заведения в регионе являются многопрофильными, и помимо лечения, сюда приходят и для профилактических целей. Более того, многие постояльцы курортов могут воспользоваться любой из программ здоровья, тур на выходные.

Санатории используют инновационные техники в области аппаратной физиотерапии, умеренно назначают медикаментозные препараты, выбирают процедуры для климатотерапии, спелеотерапии, бальнеотерапии, ароматерапии, озокеритотерапии, терапии пиявками, массаж и физическое воспитание.

16 август 2017 /
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