Ремонт в кредит: преимущества и недостатки

Некоторые люди сталкиваются с необходимостью проведения ремонтных работ в квартире. Иногда случается так, что денег на подобные мероприятия не хватает. Что же делать в таком случае? Можно оформить кредит, чтобы не откладывать важное дело на потом.

Особенности кредитов на ремонт

В самом начале может показаться, что можно обойтись лишь покраской и побелкой поверхностей. Но практика показывает, что изучение своей квартиры – это обнаружение необходимости замены сантехники, паркета и прочих мелочей. Если вы решили провести ремонт в доме, то лучше выполнить капитальные работы. Это даст вам возможность избежать подобных мероприятий в дальнейшем.

Однако найти определенную сумму денег иногда невозможно. Что делать, если ваши родственники отказываются вам помогать? В такой ситуации стоит обратиться за помощью в банковские учреждения.

Разные организации по-разному воспринимают фразу «финансы на ремонт». Некоторые понимают, что это потребительский кредит, который назван необычно и красиво. Многие учреждения потребуют с вас залог того имущества, в котором проходят ремонтные работы. На самом деле, такие деньги вы можете потратить на любые цели, ведь никто не будет проверять данный факт.

Еще одним вариантом считается классический кредит, который выдается на проведение ремонтных работ. Обычно деньги выдаются под минимальный процент. Однако банковское учреждение в любой момент может проверить, на какие именно цели вы тратите финансы. Для отделки собственного дома придется нанимать бригаду специалистов. Они предоставят вам все чеки и акты, которые свидетельствуют о выполненных работах.

Подобные кредиты могут оформить и ремонтные фирмы. Вам достаточно заполнить предложенные документы, а менеджер самостоятельно отправит их в банк. Если учреждение примет положительное решение, то вы сможете насладиться комфортными условиями проживания.

Особенности процентных ставок

Выбор кредитов – это желание человека сэкономить. Однако не стоит обращать внимание на слишком выгодные предложения, поскольку это может оказаться мошенничество.

Если вдруг ставка по процентам отличается от среднерыночной слишком сильно, обязательно насторожитесь. Вас ожидают подводные камни, что приведет к существенной переплате по кредиту. Обычно ставка по потребительскому кредиту достигает 25 или 27% годовых.

Есть и одноразовые выплаты, о существовании которых вы должны помнить. Это оплата за открытие счета, ежемесячные платежи и прочие моменты. Если вдруг вы просрочите свои выплаты, то вас оштрафуют на определенную денежную сумму. Обязательно изучите график выплат, поскольку в будущем вы можете столкнуться с неприятными моментами.

Помните о том, что каждый платеж стоит вносить на счет банковского учреждения заранее. Лучше делать это за пять дней до той даты, которая указана в основной документации. Не забывайте о том, что проведение платежа может занять некоторое время. Его не может контролировать банк, поэтому в будущем вас могут ожидать неприятные вопросы и проблемы.

На основе материалов - globalcredit.ua.