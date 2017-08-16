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Преобразим квартиру с краской Сан Марко

Стены в квартире являются, пожалуй, ключевым элементом. Именно они могут создать уют, повлиять на настроение. Поэтому к их украшению нужно отнестись с особым вниманием. Это больше относится к тем, кто затеял ремонт. То есть, под украшением для стен подразумевается вовсе не картины, а обои или покраска например. Но если обои уже не интересны, то можно окрасить стены. Причём, чтобы действительно всё было красиво в интерьере -  оптимальным решением будет приобрести декоративную краску San Marco . Она придаст современности интерьеру, наполнит новыми красками.

Она всегда находится в каталоге официального представителя данного итальянского бренда, и у желающих купить её есть прекрасная возможность сделать это в любое время в нужном количестве. Этот продукт пользуется высоким спросом, благодаря уникальному эффекту, который стены приобретают после окраски.

Её неоспоримые преимущества - это отсутствие в составе ацетона, токсичных масел и компонентов. Кроме того, у краски нет запаха, поэтому она прекрасно подходит для окраски стен даже в детской комнате. Иногда её используют не только для окраски стен, но и мебели  даже некоторых игрушек. Она настолько легко и хорошо наносится, что не оставляет разводов. Нанесение бывает равномерным.

Но желательно, во время работы использовать гелевую или резиновую кисть, чтобы на окрашенных поверхностях не оставались щетинки.

Более того, декоративная краска San Marco для стен, например, позволяет стенам свободно дышать, ввиду воздухопроницаемости. Это создает приятный микроклимат и оптимальную, уютную атмосферу в комнате. В настоящее время данная декоративная краска дороже обычной краски, но она полностью себя компенсирует превосходными качествами. После ремонта можно спокойно спать и не чувствовать острый запах.

Желающие могут купить краску Сан Марко в любое время, не выходя из дома могут сделать это в специализированном интернет-магазине "San Marco". Подыщут подходящий оттенок для любого стиля интерьера. Производители этих продуктов предлагают своим потенциальным покупателям палитру, состоящую из огромного количества оттенков. Что очень впечатляет.

И если потенциальный покупатель не может определиться с выбором краски Сан Марко, то он всегда можно обратиться к специалистам за рекомендациями при подборе оттенков. Желательно, чтобы декоративная краска гармонично сочеталась с остальными оттенками, присутствующими в интерьере - особенно. домашнего текстиля и мебели.

16 август 2017 /
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