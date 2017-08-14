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Частные пансионаты для престарелых в Подмосковье

Практически, многие люди пенсионного возраста, нуждаются в особом уходе, которые не могут быть организованы по целому ряду причин. Но государственные дома для престарелых воспринимаются гражданами нашей страны, как самая экстремальная мера. Но, всё не так плохо - ведь существуют ещё и частные пансионаты. За последние десять лет подобные учреждения немало востребованы. И это неудивительно, учитывая высокий уровень комфорта в этих домах, а также необходимую своевременную профессиональную  медицинскую помощь,  в реабилитации - короче говоря, то, что государственные учреждения не могут предоставить, из-за плохого финансирования, и родственники - из-за работы и отсутствия соответствующих знаний и навыков.

В нашей стране сдать родственника-пенсионера в дом для престарелых всегда считался постыдным поступком, а вокруг пансионатов сформировался ореол плохой репутации. Однако, в РФ около полутора тысяч таких учреждений.

Переполненность государственных учреждений и низкий уровень предоставления услуг в них привели к развитию сферы патронажных услуг в стране. Однако наем медсестры не означает решение всех проблем. В конце концов, часто пенсионерам нужны медицинские услуги узких специалистов. Более того, все без исключения старые люди нуждаются в общении и внимании. А это им могут предоставить в частных пансионатах.

Таких учреждений в Москве и пригородах около тридцати, и их число растет с каждым годом, ввиду роста потребности в них. Разумеется, спрос на них не так велик, как в Западных странах, но ожидаемая продолжительность жизни в РФ еще не соответствует их. Например, на сайте https://100pansionatov.ru/catalog/nursing_home/option/funded_type-is-commercial-apply/ можно ознакомиться с частными пансионатами для престарелых в Подмосковье.

Такие учреждения имеют не такую репутацию, как государственные. Поэтому и наши соотечественники имеют к ним другое отношение.

Теперь комфорт, помощь врачей, специальное оборудование помещений здесь позволяют не беспокоиться за своих близких. И сами постояльцы отмечают, что проживание здесь намного комфортнее, чем у себя дома.

14 август 2017 /
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