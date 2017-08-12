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Надувные бассейны

Кто же не любит в летний жаркий день поплавать или просто поплескаться в прохладной воде. Это не только  приятно, но и полезно. Ведь, помимо освежающей процедуры, это ещё и приятное времяпрепровождение. А что делать тем, кто не рискует поплавать в водоёмах или у них нет стационарных бассейнов? Только можно приобрести специальный надувной.  Не так давно они стали довольно популярными и пользуются немалым спросом.  Они подходят для тех, кто не желают начинать долгий процесс строительства, и для тех, кому нужно экономить время и деньги. Ведь стоит они вовсе не дорого, и процесс и сборки достаточно быстрый.

В принципе, многие покупают надувные бассейны для дач, чтобы быстро организовать семейный отдых в выходной день. Без него сложно представить приятный отдых, поскольку он используется только летом, а на зиму он разобран и хранится, не занимая много места.

К основным преимуществам данных надувных резервуаров относятся:

  • Быстрая установка. Это займет около получаса, а иногда и меньше -  в зависимости от размера изделия.
  • Мобильность. Такой пул может быть установлен практически на любом участке. При необходимости его можно перенести в другое место.
  • Надувной резервуар является самым мобильным, собранным, и отличается легким весом.
  • А для маленьких дачников надувные бассейны являются наиболее подходящими, так как вода в них наиболее быстро нагревается, у них мягкие, безопасные стороны и широкий ассортимент дизайна.
  • Такой пул очень легко чистить, просто вытирая его изнутри и снаружи.
  • Стоимость достаточно низкая.

Однако стоит отметить его некоторую хрупкость. Ведь он не является долговечным изделием - может служить пользователям не более трех сезонов. Преимуществ, конечно, гораздо больше. Желающие купить данные изделия, могут сделать это на сайте intex-leader.ru.

Особо следует упомянуть детские надувные бассейны - ведь чаще всего взрослые приобретают эти изделия именно для своих малышей. Основное отличие детской модели - его размер и оригинальный, красочный дизайн. А при выборе этих надувных резервуаров нужно учитывать возраст малышей.

Существуют очень маленькие бассейны, в которых мало воды, всего до девяноста литров. Они удобны тем, что вода в них под солнцем быстро нагревается. А для уже ходящих малышей производители выпускают бассейны с нескользящим дном, а для более старшего возраста уже есть довольно просторные варианты.

12 август 2017 /
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