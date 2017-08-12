MOTUL всегда уделяет особое внимание качеству разрабатываемой и производимой продукции. Это достигается не только благодаря использованию инновационных технологий, но и благодаря системе внутреннего контроля качества, принятой данной компанией. Непрерывное совершенствование системы качества дает им прекрасную возможность всегда быть на переднем крае технологий.

Компания Мотюль предлагает своим потенциальным покупателям огромное многообразие масел для автотранспортных средств, мотоциклов, водно-моторных, снегоходных и прочих машин, для грузовых автомобилей и спецтехники. Ни в какой другой конкурентной компании нет такого широкого ассортимента.

На отечественном рынке данная французская компания предлагает синтетические масла, выполненные на основе сложных эфиров, благодаря чему, они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Эти масла используют для новейших ведущих автомобилей от японских, американских и европейских производителей.

Только данная компания Мотюль предлагает в розничной сети эти гоночные масла. Отличительной особенностью таких средств является то, что они одинаково идеальны не только для транспортных средств, предназначенных для ежедневного вождения, но и для гоночных. В то же время эти масла, превышающие требования всех имеющихся спецификаций, обеспечат непревзойденную защиту для любого мотора.

Во многих характеристика предлагаемого масла MOTUL намного превосходят аналогичные бренды. Фактически, с точки зрения их свойств, полусинтетические масла - «технотонизированные» масла Мотюль идентичны «синтетическим» средствам остальных производителей данного продукта. Стоит также отметить, что полностью синтетические масла MOTUL для их великолепных характеристик, не имеют аналогов.

Все продукты этого французского бренда подтвердили допуски ведущих производителей автомобилей и мотоциклов. Это не обычные масла, которые отвечают требованиям инновационных смазочных материалов - это масла, прошедшие настоящие испытания и превышающие требования ведущих производителей оборудования!

В интернет-магазине "UniversOil" предлагаются масла данного бренда из Франции, ознакомится с каталогом можно тут - https://www.universoil.ru/brands/motul/.

Консультанты магазина всегда готовы помочь потенциальным покупателям с выбором и покупкой наиболее подходящей модели.