Пошив обуви на заказ в Киеве

Индивидуальный пошив обуви необходим примерно в тех же целях, что и заказ одежды у портного, и не только.

Обувь на заказ станет более удобной, чем её готовые аналоги. Владельцы стандартных стоп подбирают готовые ботинки по размеру, но для тех, у кого нестандартные ноги - им выбирать гораздо труднее. И если принимать во внимание, что в настоящее время производители по причинам экономии сокращают количество опций с разными характеристиками для одной модели - они все чаще отказываются выпускать «половинные» размеры и постепенно забывают, что у обуви есть параметр «полнота» - и поэтому выбирать обувь по ноге все труднее.

Пошить обувь на заказ в Киеве является очень целесообразным решением, поскольку удобная обувь может быть создана только с учетом конкретной конфигурации ног того или иного человека: широкие или узкие, высокие или низкие каблуки, нужна ли пользователю фиксация голени или специальная эргономичная стелька - все эти и остальные параметры может принять во внимание каждый мастер на этапе шитья, но практически никто не может получить сопоставимую степень удобства подгонкой готовой обуви. Вариант «надевать на толстые носки», а также использование «жидкости для растяжки обуви» - безусловно, лучше исключить.

Можно, конечно же, сменить стельку, и голенище ушить, но это не может быть исправлено намного. И кроме этого нет других эффективных способов подгонки обуви «для себя». Для настоящего удобства, обувь должна быть сшита. Правда, человек, который когда-то надевал ботинки ручной работы на индивидуальных туфлях, никогда не захочет носить заводские туфли.

Обувь, пошитая на заказ, может быть любой, как в плане конфигурации, так и дизайна. Выбор материалов ограничен только личными предпочтениями, и в любых цветах, текстурах и комбинациях.

Обувь на заказ обязательно будет ручной работы. И разумеется в едином экземпляре. А ведь это так приятно. Само наличие таких изделий в гардеробе значительно повышает самооценку их обладателя. А также стоит учесть и то, что также можно заказать комплект - например, обувь и пояс или клатч из той же кожи и в том же стиле, что улучшает эксклюзивность и оригинальность.