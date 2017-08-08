О наливных полах для помещений в стиле лофт

Лофт – современный стиль, который появился совсем недавно. Он понравится людям, свободным духом. Первое появление данного стиля датировано 20-ыми годами прошлого столетия. Сначала он использовался в оформлении фабричных помещений, но со временем развивался всё больше. И потом стал использоваться при создании дизайна в жилых помещениях.

Главная особенность данного направления – в том, что оно сочетает в себе дизайнерскую отделку, а так же неотделанные элементы из кирпича и бетона. Широкий простор для воплощения дизайнерских идей появляется благодаря сразу нескольким деталям:

Свободное пространство. Бетонный пол. Кирпичные стены.

Именно данное сочетание делает наливной пол Лофт всё более популярным.

Варианты реализации проектов

Существует только два решения, которые позволят без проблем добиться желаемого результата.

Цемент или бетон, разновидности с приставкой «микро»

Это разновидность стандартных материалов. Но в производстве используются более качественные компоненты, обеспечивающие высокий уровень адгезии, к любым поверхностям. Использование только мельчайших структур так же относится к особенностям. Благодаря чему состав способен быстро проникнуть вглубь основы, надёжно с ней соединиться.

Микроцемент – отличная альтернатива классической керамической плитке. С экологической точки зрения материал безупречен. Можно отметить и другие преимущества, характерные для материала:

Сопротивление температурным перепадам.

Микроцемент подходит даже для совместного использования с отапливаемыми напольными покрытиями.

Агрессивное воздействие бытовой химии не способно повредить основу.

Спустя некоторое время у материала не начинает меняться цвет. Можно забыть о появлении дефектов разной степени тяжести.

Способность защититься от влаги.

Вариант подходит даже для ванных комнат.

Хорошие показатели износостойкости.

Использование бетонных полов с топингом

Топинг, по сути – это смесь цемента с дополнительными веществами, которые повышают степень защиты от агрессивного воздействия со стороны окружающей среды. Смесь наносится только на бетон, который уже был уложен. Покрытие получает более привлекательный внешний вид, становится прочнее.

Топинг делится на следующие группы:

С частицами металла.

На основе корундовых материалов.

Кварцевые.

Для бетонного пола с топингом характерны преимущества вроде минимального пылеобразования, прочности и устойчивости к механическим нагрузкам. Такой наливной пол Лофт эффективен.

Полы в стиле лофт: решение с уютом

Сам по себе бетон можно отнести к материалом с холодной поверхностью, на которой быстро образуется пыль. Но ситуация изменится, если добавить другие вещества, среди которых: микроцемент, цветная полимерная заливка, топпинг. Тогда самые невзрачные помещения станут чем-то необычным. Главное – продумать все детали при украшении интерьера.