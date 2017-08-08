» » О наливных полах для помещений в стиле лофт

О наливных полах для помещений в стиле лофт

Лофт – современный стиль, который появился совсем недавно. Он понравится людям, свободным духом. Первое появление данного стиля датировано 20-ыми годами прошлого столетия. Сначала он использовался в оформлении фабричных помещений, но со временем развивался всё больше. И потом стал использоваться при создании дизайна в жилых помещениях.

Главная особенность данного направления – в том, что оно сочетает в себе дизайнерскую отделку, а так же неотделанные элементы из кирпича и бетона. Широкий простор для воплощения дизайнерских идей появляется благодаря сразу нескольким деталям:

  1. Свободное пространство.
  2. Бетонный пол.
  3. Кирпичные стены.

Именно данное сочетание делает наливной пол Лофт всё более популярным.

Варианты реализации проектов

Существует только два решения, которые позволят без проблем добиться желаемого результата.

Цемент или бетон, разновидности с приставкой «микро»

Это разновидность стандартных материалов. Но в производстве используются более качественные компоненты, обеспечивающие высокий уровень адгезии, к любым поверхностям. Использование только мельчайших структур так же относится к особенностям. Благодаря чему состав способен быстро проникнуть вглубь основы, надёжно с ней соединиться.

Микроцемент – отличная альтернатива классической керамической плитке. С экологической точки зрения материал безупречен. Можно отметить и другие преимущества, характерные для материала:

  • Сопротивление температурным перепадам.

Микроцемент подходит даже для совместного использования с отапливаемыми напольными покрытиями.

  • Агрессивное воздействие бытовой химии не способно повредить основу.

Спустя некоторое время у материала не начинает меняться цвет. Можно забыть о появлении дефектов разной степени тяжести.

  • Способность защититься от влаги.

Вариант подходит даже для ванных комнат.

  • Хорошие показатели износостойкости.

Использование бетонных полов с топингом

Топинг, по сути – это смесь цемента с дополнительными веществами, которые повышают степень защиты от агрессивного воздействия со стороны окружающей среды. Смесь наносится только на бетон, который уже был уложен. Покрытие получает более привлекательный внешний вид, становится прочнее.

Топинг делится на следующие группы:

  • С частицами металла.
  • На основе корундовых материалов.
  • Кварцевые.

Для бетонного пола с топингом характерны преимущества вроде минимального пылеобразования, прочности и устойчивости к механическим нагрузкам. Такой наливной пол Лофт эффективен.

Полы в стиле лофт: решение с уютом

Сам по себе бетон можно отнести к материалом с холодной поверхностью, на которой быстро образуется пыль. Но ситуация изменится, если добавить другие вещества, среди которых: микроцемент, цветная полимерная заливка, топпинг. Тогда самые невзрачные помещения станут чем-то необычным. Главное – продумать все детали при украшении интерьера.

Надо помнить о том, что любая бетонная стяжка будет иметь толщину минимум в 10 миллиметров.

08 август 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Товарный бетон
Хочу все знать

Товарный бетон

Ни одна современная строительная площадка не обходится без бетона. Причем разные части здания требуют индивидуального подхода и своей марки бетона.
Фактурная штукатурка San Marco
Хочу все знать

Фактурная штукатурка San Marco

В настоящее время существует немало способов отделки для стен. Наиболее оригинальным из них является фактурная штукатурка.
Шлифовка бетона в Киеве и топпинг: ровные и прочные полы от компании Centerpol
Хочу все знать

Шлифовка бетона в Киеве и топпинг: ровные и прочные полы от компании Centerpol

Финишная отделка бетонного промышленного пола включает два вида работ: шлифовку и топпинг, как дополнительное упрочнение поверхности.
Качественный бетон – залог успешного строительства
Хочу все знать

Качественный бетон – залог успешного строительства

Строительство своего дома обдумывает каждый мужчина. Вне зависимости от того, есть у него жена и дети прямо сейчас, или будут когда-то потом, свой дома всегда важен для мужчины.
Самовосстанавливающийся бетон
Хочу все знать

Самовосстанавливающийся бетон

В Нидерландах изобрели самовосстанавливающийся бетон.
Выбираем лучшее покрытие для пола
Хочу все знать

Выбираем лучшее покрытие для пола

В последнее время многие люди стараются обустроить напольное покрытие своих жилищ оригинальным образом, чтобы отличаться от других.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Факты об исследовании космосаДалекий космосСудебная почерковедческая экспертизаКому доверить ремонт Ауди?Зачем осваивать космос и окружающий мир?Первый выход в открытый космосУкраина: история, особенности отдыхаКемперы


Свежие Статьи
Развитие космоса

Развитие космоса

Аномалии в небе

Аномалии в небе

Знаки исполнения пророчеств

Знаки исполнения пророчеств

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+