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Аренда крана манипулятора

Одним из наиболее удобных транспортных средств для перевозки различных типов мерных грузов, включая стройматериалы, является погрузчик-кран (манипулятор), который представляет собой спецтехнику для погрузочно-разгрузочных работ. Но, безусловно, не у всех есть финансовая возможность приобретения данных манипуляторов. Либо они не считают целесообразным покупать для одного раза. Поэтому оптимальным решением будет аренда крана-манипулятора. Среди главных преимуществ выбора услуги по аренде этого типа специального оборудования, можно назвать возможность погрузки или разгрузки за короткое время, качественно и без обращения к другим работникам.

Краны-погрузчики могут одновременно функционировать, как кран или грузовик. Тем не менее, стоит отметить преимущества аренды данного оборудования и возможность сэкономить деньги, поскольку стоимость на услуги крана и грузовика будет вдвое выше, чем для самой современной модели крана-манипулятора. Кроме того, многие организации, которые предоставляют услуги крана для обработки грузов, погрузки и прочих работ, могут работать намного дешевле, при условии большого объема работы. Но самым важным преимуществом при заказе услуг кранов-манипуляторов для перевозки габаритных грузов является отсутствие необходимости проводить ремонт, техобслуживание и прочее. Это более актуально после транспортировки по грунтовой или проселочной дороге, что увеличивает риск неполадок или износа запчастей манипулятора.

При заказе услуг крана-погрузчика в Украине, например, на сайте http://akran.kiev.ua/ для осуществления перевозки груза, необходимо учитывать вес, который имеет сама нагрузка, поскольку это напрямую влияет на выбор конкретной модели. Точнее, выбор крановой стрелы соответствующей грузоподъемности, чтобы не лишить устройство его немаловажного параметра - маневренности. Но если же необходимо перевозить большие хозяйственные блоки, транспортные средства, промышленное оборудование, то сложно будет обойтись без крана-манипулятора с грузоподъемностью более десяти тонн.

08 август 2017 /
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