Арбитражный адвокат
Квалифицированный адвокат по вопросам арбитража играет значимую роль в судебных разбирательствах, связанных с разрешением имущественных споров между сторонами.
Помимо этого, он обеспечивает представительство в арбитражном суде при рассмотрении жалоб компаниями и индивидуальными предпринимателями, целью которых является аннулирование актов государственных и муниципальных органов, нарушающих их экономические и законные интересы. Опытный абитражный юрист, возможно, должен участвовать в предпринимательской деятельности в тех ситуациях, если есть какие-либо арбитражные споры. Эти споры довольно нередки, и их основные причины связаны со следующими:
- У контрагентов есть претензии в отношении невыполнения или не соответствующего выполнения условий, заключаемых между ними договоров;
- Что касается предприятия или индивидуального предпринимателя, решение об административном правонарушении было незаконно объявлено и оно обжаловано в ходе арбитражного разбирательства.
- Процедура банкротства также требует непосредственного участия юриста. Арбитражный суд выносит решение о признании компании или предпринимателя - банкротом.
Все вышеупомянутые правовые ситуации будут иметь положительный результат только, если в их решении примет участие квалифицированный юрист. Арбитражные дела классифицируются, как сложный экономический спор и требуют очень строгой формализации судебного арбитражного процесса.
Адвокат Чернов предоставляет следующие услуги в данной области:
- Подробное ознакомление со всеми представленными документами (контракты, счета-фактуры, претензии, гарантийные письма, акты приема и прочие).
- Правовая оценка судебной перспективы предстоящего арбитражного дела.
- Участие законника в переговорах с противниками его клиента, на стадии досудебного урегулирования спора.
- Составление претензии контрагенту, чтобы урегулировать спор в предварительном порядке.
- Участие во всех судебных заседаниях по арбитражу.
- Обжалование решения суда, в случае необходимости. Этого можно добиться, только в вышестоящих инстанциях.
- Другие необходимые действия, связанные с данной сферой.
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ