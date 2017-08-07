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Арбитражный адвокат

Квалифицированный адвокат по вопросам арбитража играет значимую роль в судебных разбирательствах, связанных с разрешением имущественных споров между сторонами.

Помимо этого, он обеспечивает представительство в арбитражном суде при рассмотрении жалоб компаниями и индивидуальными предпринимателями, целью которых является аннулирование актов государственных и муниципальных органов, нарушающих их экономические и законные интересы. Опытный абитражный юрист, возможно, должен участвовать в предпринимательской деятельности в тех ситуациях, если есть какие-либо арбитражные споры. Эти споры довольно нередки, и их основные причины связаны со следующими:

  • У контрагентов есть претензии в отношении невыполнения или не соответствующего выполнения условий, заключаемых между ними договоров;
  • Что касается предприятия или индивидуального предпринимателя, решение об административном правонарушении было незаконно объявлено и оно обжаловано в ходе арбитражного разбирательства.
  • Процедура банкротства также требует непосредственного участия юриста. Арбитражный суд выносит решение о признании компании или предпринимателя - банкротом.

Все вышеупомянутые правовые ситуации будут иметь положительный результат только, если в их решении примет участие квалифицированный юрист. Арбитражные дела классифицируются, как сложный экономический спор и требуют очень строгой формализации судебного арбитражного процесса.

Адвокат Чернов предоставляет следующие услуги в данной области:

  • Подробное ознакомление со всеми представленными документами (контракты, счета-фактуры, претензии, гарантийные письма, акты приема и прочие).
  • Правовая оценка судебной перспективы предстоящего арбитражного дела.
  • Участие законника в переговорах с противниками его клиента, на стадии досудебного урегулирования спора.
  • Составление претензии контрагенту, чтобы урегулировать спор в предварительном порядке.
  • Участие во всех судебных заседаниях по арбитражу.
  • Обжалование решения суда, в случае необходимости. Этого можно добиться, только в вышестоящих инстанциях.
  • Другие необходимые действия, связанные с данной сферой.
07 август 2017 /
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