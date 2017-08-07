Арбитражный адвокат

Квалифицированный адвокат по вопросам арбитража играет значимую роль в судебных разбирательствах, связанных с разрешением имущественных споров между сторонами.

Помимо этого, он обеспечивает представительство в арбитражном суде при рассмотрении жалоб компаниями и индивидуальными предпринимателями, целью которых является аннулирование актов государственных и муниципальных органов, нарушающих их экономические и законные интересы. Опытный абитражный юрист, возможно, должен участвовать в предпринимательской деятельности в тех ситуациях, если есть какие-либо арбитражные споры. Эти споры довольно нередки, и их основные причины связаны со следующими:

У контрагентов есть претензии в отношении невыполнения или не соответствующего выполнения условий, заключаемых между ними договоров;

Что касается предприятия или индивидуального предпринимателя, решение об административном правонарушении было незаконно объявлено и оно обжаловано в ходе арбитражного разбирательства.

Процедура банкротства также требует непосредственного участия юриста. Арбитражный суд выносит решение о признании компании или предпринимателя - банкротом.

Все вышеупомянутые правовые ситуации будут иметь положительный результат только, если в их решении примет участие квалифицированный юрист. Арбитражные дела классифицируются, как сложный экономический спор и требуют очень строгой формализации судебного арбитражного процесса.

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