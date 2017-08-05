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Кондиционеры - мифы и правда о климатическом оборудовании

Кондиционирование воздуха в помещениях давно стало привычным делом. Купить кондиционер – не значит использовать его только летом. Сфера применения такого агрегата – грандиозна. Квартиры, частные дома, общественные и промышленные помещения не смогут оптимально работать без качественной циркуляции воздуха. В основе работы кондиционера лежит охлаждение и обогрев воздуха в помещении, таким образом создается средняя температура и приемлемый микроклимат. Покупка кондиционера дело простое, если вы знаете, что нужно учесть, и не доверяете советам от непрофессионалов.

Из чего состоит установка кондиционера?

Главные составные части кондиционера – это наружный и внутренний блоки.

Наружный блок –конструкция, что устанавливается вне помещения, во взаимодействии с встроенным вентилятором осуществляет подачу воздуха внутрь кондиционера.

Внутренний блок забирает горячий воздух из помещения, который обдувает испаритель. Затем, в помещение подается уже охлажденный фреоном воздух через жалюзи внутреннего блока. Воздух очищается от микрочастиц и вредных огранизмов системой фильтров.

А в общем-то, внутренние блоки бывают настенными, подпотолочными, канальными, кассетными. Между собой такие блоки отличаяются типом установки и функциональным назначением. Важно помнить: каждому типу помещения – свой кондиционер. Кондиционеры условно можно разделить на 3 группы: сплит-системы, мультисплит системы и мультизональные системы.

Сплит-системы являются наиболее распространенными, отлично подходят для охлаждения и обогрева квартир, офисов, промышленных и других помещений. Состоят из внутреннго и наружного блоков.

Мультисплит системы применяются в случае, если в одном здании нужно установить несколько систем. Такой кондиционер состоит из одного наружного и 4-5 внутренних блоков, которые с ним соединены.

Если необходимо произвести кондиционирование больше 20 помещений одновременно, устанавливаюся VRV, VRF, проще говоря мультизональные сплит-системы. Такая система разрешает устанавливать различные типы внутренних блоков: от настенных до канальных.

Выбор кондиционера напрямую зависит от ваших требований и параметров помещения, в котором необходимо производить циркуляцию воздуха.

Функции кондиционера

Не охлаждением единым важны кондиционеры. Современные установки обладают допольнительным набором функций: осушением воздуха, вентиляцией и подмесом свежего, ионизацией и фильтрацией.

Приобретая кондиционер, обращайте внимание в первую очередь на показатели качества и производительности, а также на то, сколько энергоресурсов он будет тратить на работу.

Вопрос кондиционирования окутало огромное количество не самых обьективных мифов.

Впрочем, такие мифы уже давно развенчаны устройствами брендов Daikin, Cooper&Hunter, Sakata, Toshiba и прочими. Под кондиционером сложно простыть, потому что большинство агрегатов умещают функцию регулирования потоков воздуха. Функция увлажнения воздуха не позволит сделать его сухим. Система фильтров очищает воздух, и не «гоняет» по помещению переполненый пылью и прочими бактериями воздух. Большинство инверторных кондиционеров считаются бесшумными, можно не боятся безостановочный «слышимости» работы устройства в помещении. И наконец, покупка кондиционера не ударит по вашим финансам, но сколько пользы и комфорта она принесет.

Настенные, кассетные и канальные кондиционеры - вид в интерьере

05 август 2017 /
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