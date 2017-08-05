Наиболее популярные такси мира

В последние годы такси стали одним из наиболее популярных видов транспорта во всем мире. Ведь в наше время, где бы вы ни были, вы можете воспользоваться услугами такой службы перевозки. Это не просто удобный и весьма популярный вид транспорта, но и весьма доступный. Например, вы можете заказать дешевые такси Одессы прямо у нас

.

Естественно, что в данной сфере деятельности, как и в любой другой, есть свои мировые лидеры. Ежегодно проводятся конкурсы, в которых жюри определяет, какие именно такси попадут в топ-3. В этом году в первую тройку попали такси Лондона, Берлина и Нью-Йорка.

Известные лондонские такси

Уже на протяжении десятка лет первые позиции всегда занимает знаменитое лондонское такси. И это вполне заслуженно, ведь такси Лондона – это своеобразный бренд, который имеет многолетние традиции, особенные рамки и черты. Они традиционно держат высокую планку, гарантируя своим пассажирам качественное обслуживание и максимальный комфорт.

Особенностью лондонских такси являются не только высокие стандарты, но и марки автомобилей. На протяжении многих лет для служб перевозок Лондона используют только «Black cab», устоявшуюся марку, которая стала истинным английским атрибутом. Листая книги об этом городе, вы обязательно найдете в них это авто.

«Black cab» оборудован сиденьями для перевозки 5 человек с багажом, а также счетчиком. Кроме того, все они приспособлены для комфортных путешествий людей в инвалидной коляске. Стоит отметить, что заниматься перевозкой людей могут только «Black cab». Кроме того государство смогло придумать отличный способ, как защитить пассажиров такси от длительного простаивания в пробках, для этого им разрешили передвигаться по полосе для общественного транспорта.

Тарифы лондонских такси также одинаковые: посадка в такси и первые 310 метров стоит 2,20 фунта, дальше каждый километр по 1,20 фунта. Необходимо также учесть экологический сбор, который действует в такси и составляет 20 центов. При этом стоимость такси меняется в разные праздники, так, например, на Рождество и Новый год стоимость такси возрастает на 2 фунта, также меняется стоимость проезда в выходные и после 20.00, увеличиваясь на 1 фунт. В Лондоне водителю принято оставлять чаевые, которые должны составлять около 10-15% от общей стоимости поездки.

Стоит отметить тот факт, что таких лидерских вершин лондонское такси достигло благодаря очень строгим требованиям к обучению и знаниям таксиста. Для того чтобы стать таксистом придется учиться минимум 3 года, в результате все водители обязаны отлично ориентироваться в Лондоне без каких-либо технических средств, а также знать расписания поездов и обязательно знать репертуар всех английских театров, которых более 30 штук. Кроме того хороший водитель должен всегда ловко поддержать беседу и знать все основные события в городе.

Если же вы хотите найти лучшие дешевые такси Одессы, тогда просто звоните нам, и мы гарантируем вам комфортную и безопасную поездку.