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Разрешение на трудоустройство в Украине

Юридическая компания «РегСервис» предоставляет востребованные на сегодняшний день услуги по получению всех необходимых документов на трудоустройство иностранных граждан. Разрешение на трудоустройство в Украине http://regserv.biz/ru/razreshenie-na-trudoustrojstvo-inostrancza нужно получать не только иностранцам, а еще и лицам без гражданства, ведущим трудовую деятельность на наших землях. Получение такого разрешения совершается на определенное предприятие и должность. Для того чтобы получить разрешение, квалификация кандидата обязательно должна соответствовать той должности, которую Вы занимаете. Также нужно аргументировать потребность еще в сотруднике-нерезиденте. Работодатель должен совершать хозяйственную деятельность и при всем этом не иметь никакой задолженности перед бюджетом.

Опытные специалисты в обязательном порядке помогут подготовить необходимые документы на то, чтобы получить разрешение на успешное трудоустройство в дальнейшем. Если за работу берутся они, то гарантируют стопроцентное решение вопроса. Такой документ является основанием для того чтобы получить временной вид на жительство в нашей стране. Если иностранец имеет вид на жительство, ему не придется получать такое разрешение.

В список услуг по получению разрешения входят консультации по вопросам о процедуре получения документа, подготовка полноценного пакета документов для того чтобы подать его в центр занятости, тщательная разработка проекта контракта между иностранцем и работодателем. Компания работает без каких-либо скрытых платежей. Вы можете быть уверенными в том, что согласованная сумма во время работы не изменится.

Разрешение на трудоустройство – это такой документ, который позволяет работодателю использовать временно труд иностранца либо же лица без гражданства. Разрешение на работу в нашей стране выдается сроком на год с правом продления.

Получение разрешения – это процедура несложная, если собран весь пакет документов, а юристы подготовили обоснование. Только в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. Специалисты окажут содействие на всех предстоящих этапах, включая подготовку документов, получение вида на жительство. При необходимости продлевать разрешения на работу, специалисты окажут грамотную помощь и поддержку с юридической стороны. Доверяйтесь проверенным людям.

Желаем больших успехов в работе!

05 август 2017 /
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