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Имплантация всё на четырех

Имплантация всё на четырех должна быть доступна для всех, поскольку потеря зубов является серьезной проблемой для каждого человека. Но в настоящее время стоматологи научились решать очень сложные проблемы. С помощью данной инновационной технологии можно добиться прекрасных результатов даже  в тех ситуациях, которые кажутся безнадежными.

Сущность данного протезирования заключается в том, что абсолютно беззубая челюсть (нижняя или верхняя) имеет ортопедический дизайн, полностью заменяющий зубной ряд, с поддержкой четырех имплантатов. В этом случае два из них расположены во фронтальном отсеке и устанавливаются стандартным способом (по вертикали). И два других имплантируются в сторону челюсти под углом в сорок пять градусов. Протез всё на четырех не требует дополнительных манипуляций для увеличения объема костей или латерального нижнечелюстного нерва. Отсутствие необходимости в костной пластике и небольшом количестве имплантатов - это настоящая возможность не только сэкономить деньги, но и минимизировать количество операционного вмешательства. Подробности на сайте http://www.100matika.ru/services-and-cost/implantacija/implantatsiya-vse-na-chetyrekh/.

К основным преимуществам такого вида протезирования относится:

  • Протезы, установленные с использованием технологии всё на четырех, обладают очень надежной фиксацией;
  • Специфичность установки имплантатов обеспечивает равномерное распределение нагрузки на них;
  • Приемлемая цена, поскольку установлены только четыре имплантата;
  • Зубы всех четырех не нуждаются в дополнительном наращивании тканей из-за их специфического расположения, а также потому, что специалист выбирает подходящее место имплантата;
  • Существует выбор типа протеза: съемный или несъемный;
  • Скорость процедуры по сравнению с аналогичными процедурами;
  • Привыкнуть можно в скором времени.

Технология «всё на четырех» весьма выгодна в сочетании стоимости и качества. Такая техника не только поможет в восстановлении зубов, но в то же время позволит значительно сэкономить. И все это при самом высоком качестве услуг.

05 август 2017 /
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