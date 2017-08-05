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Печать визиток

Визитная карточка предназначается для предоставления контактной информации. В основном, их изготавливают методом печати из картона или бумаги с высокой плотностью, либо из пластика.

Карточки сами по себе давно стали важной частью делового общения. Для долгосрочного сотрудничества со своим партнером или клиентом, нужно обмениваться только одними визитками. Фактически, мнение о той или иной компании может быть сформировано в отношении того, насколько хорошо и качественно создана визитная карточка.

Печать визиток необходима для облегчения передачи контактных данных о ком-либо. или о деятельности компании и предоставляемых услугах. В ней должна отражаться следующая информация:

  1. Название  компании;
  2. Имя, фамилия, иногда отчество владельца визитной карточки;
  3. Контактные данные: телефон, сайт, адрес электронной почты владельца визитной карточки.

Из-за того, что большие объемы данных воспринимаются довольно непросто, в дизайне визитных карточек появился главный принцип - лаконизм и точность. Текст на визитной карточке должен быть ясным и понятным. Для продвижения бизнеса визитки просто необходимы. Этот корпоративный продукт должен содержать самую доступную информацию. В рамках одной компании для работников разных отделов, стилистика и дизайн визиток должны быть неизменными. Заказать визитные карточки можно тут.

При составлении заказа на изготовление набора визитных карточек необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • Определить характеристики будущих продуктов (материал, форма, метод нанесения красок и прочие).
  • Проектировать дизайн (в основном, агентство предлагает множество опций и полагается на личные предпочтения клиента).
  • Утвердить готовый макет.
  • Начать печатать визитки по выбранным на ранних этапах методах.

Если в прошлом считалось, что получить свою визитную карточку было непросто, теперь становится понятно, что всё не так. Малого бюджета вполне достаточно, чтобы получить уникальный способ общения и универсальный бизнес-инструмент, с которым так просто заявить о себе где угодно и когда угодно.

05 август 2017 /
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