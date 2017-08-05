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Тележки для жатки

Современная сельскохозяйственная спецтехника - это практичный дизайн, который дает возможность с помощью специализированных устройств (префиксов) легко модернизировать комбайны в специализированные машины, и тем самым эффективно собирать урожай. Особое внимание следует уделить скорой и безопасной перевозке этой спецтехники по месту его применения, для чего специализированные грузовики используются для перевозки комбайнов и уборочных машин.

Тележка для перевозки жатки выполнена  из прочного металла, основана на раме, колесной базе с одной парой колес или двумя различными уровнями, а надежная фиксация достигается с помощью ремней.

К основным преимуществам применения данной спецтехники относятся:

  • Спецтехника прекрасно подходит для удобной и безопасной перевозки всех видов жаток.
  • Благодаря наличию высокого клиренсу и мощной усиленной раме, оборудование может легко передвигаться как по дороге, так и вдоль грунтовки и полей.
  • Предусмотрено крепление и подсоединение парковочных огней, что дает возможность использовать тележки для перевозки комбайнов и навесного оборудования на дорогах общего пользования.
  • Спецтехника позволяет безопасно и надежно выполнять прикрепление (агрегат) специального оборудования к жатке.
  • Одно- и двухосная тележка имеет минимальный радиус поворота, что позволяет ей прекрасно маневрировать.
  • Оцинкованное железо повышенной прочности, наличие узлов и тормозов на поворотном (флюгерном) колесе препятствуют перемещению вдоль оси транспортируемых жнецов или различных приспособлений с острым тормозом или на крутых спусках и подъемах.

При выборе данной спецтехники для жаток надо ознакомиться с его основными особенностями и дополнительными приспособлениями. Можно также купить тележку для жатки в комплекте с электрооборудованием, которое питается от комбайна. Лучший вариант можно найти, если посоветоваться с менеджерами-консультантами.

Тележки для жатки, ввиду доступной стоимости, даст возможность неплохо сэкономить при перевозке не только жатки, но и другого вспомогательного оборудования.

05 август 2017 /
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