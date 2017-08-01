В наше время многие организации не могут обойтись без восстановления бухгалтерского учета за предыдущие отчетные периоды. А вести учет нужно без перерывов, фиксируя документально хозяйственные операции фирмы и формируя все необходимые отчеты. В тех компаниях, которые не сдают налоговой или же бухгалтерской отчетности, арестовываются банковские счета. Такая мера приводит к тому, что компания перестает работать. Ее просто штрафуют.

Начинается процедура с восстановления всех утраченных документов, после чего восстанавливается и электронная база данных. Это все требует большего количества времени. Но восстановление бухгалтерского учета несет за собой корректировку начисленных и уплаченных ранее налогов. Вы никак не сможете определить такую величину заранее.

В первую очередь, проводится визуальная оценка всех электронных баз, документации, оценивается степень восстановления учета, выявляются проблемы, а после этого определяется еще и предварительная стоимость таких работ. Далее проводится полноценная оценка состояния дел в бухгалтерии. И уже по ее результатам составляется отчет, достигается соглашение о стоимости восстановления учета.

Могут быть разные цели необходимости восстанавливать бухгалтерский учет. К примеру, удачное прохождение налоговой проверки при налогах, посчитанных оптимально. Ведь налоговики проверяют то, насколько правильно признаны доходы, имущество, расходы и подтвердились ли такие объекты всеми первичными документами. По этой причине в процессе восстановления учета проверяются и восстанавливаются документы. Порою заново приходится создавать учет, пересчитывать налоги и подавать уточненные налоговые декларации.

Компания Key Solutions предлагает такую услугу, как восстановление бухгалтерского учета фирм http://key-sol.biz/uslugi/buxgalterskie-uslugi/vosstanovlenie-buxgalterskogo-ucheta.html key-sol.biz. Она может понадобиться отдельным участкам бухгалтерии либо же всему учету. Если отчетность составлена с какими-либо ошибками или же она полностью отсутствует, это может стать проблемой в дальнейшем общении с партнерами и контролирующими органами. Восстановление документации и учета на предприятии – это незаменимое действие для успешной и стабильной работы организации любого уровня. Очень важно упорядочить документы компании согласно установленным требованиям законодательных и правовых актов.