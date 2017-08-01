Изготовление пакетов с логотипом - эффективный способ рекламы

Рекламные пакеты полиэтиленовые с логотипом выполняют как практическую, так и рекламную функцию. Высококачественное изделие такого типа способно укрепить положительный имидж фирмы и повысить узнаваемость компании среди её целевой аудитории.

Сейчас изготовление пакетов с логотипом очень востребовано среди разных компаний страны. Печать пакетов с фирменным логотипом является эффективным способом рекламы, которую увидят сотни тысяч людей. Успех рекламной компании в значительной мере определяется дизайном пакета - чем более он стильный и запоминающийся, тем больше людей обратят внимание на пакет.

Для изготовления пакетов с логотипом применяются преимущественно шелкография и флексография. Эти технологии дают качественный и яркий результат. Даже мельчайшие детали будут видны достаточно чётко. Окончательный выбор технологии печати определяется материалом, из которого будут изготовлены пакеты.

Пакет является предметом длительного пользования. Его обычно не выбрасывают, пока он не утратит свой вид. Таким образом, высококачественные пакеты с фирменным логотипом будут напоминать о вашем бренде очень долго.

Для печати следует сначала подготовить изображение. На пакет обычно наносят логотип, название компании и её контактные данные. Но, если пакеты заказываются на определённое мероприятие, можно создать яркий и необычный макет.

Обычно для изготовления пакетов используют полиэтилен, пластик, обыкновенную бумагу и крафт-бумагу.

При выборе материала необходимо ориентироваться на свой бюджет и на ту задачу, для которой будут использоваться пакеты. Также от материала зависит позиционирование предприятия. К примеру, если важно, чтобы товар воспринимался как экологичный, лучше заказать пакеты из бумаги.

Подавляющее большинство пакетов с логотипом изготовляется из полиэтилена и бумаги. Полиэтилен используется как высокого давления (ПВД), так и низкого (ПНД). Полиэтилен высокого давления более эластичен, такая плёнка хорошо тянется во всех направлениях. ПВД хорошо подходит для производства рекламной продукции. Изготовленные из такого полиэтилена они получаются стильными, красочными, яркими. На полиэтилен высокого давления можно нанести очень качественную полиграфию. А с низким качеством давления плёнка из ПНД издаёт характерное шуршание.

Источник: http://vip-print.ua/ru/