Мир ковров – подарит теплоту вашим ногам

Мода на ковры не переводилась уже несколько столетий. И на сегодняшний день ковер в интерьере снова очень актуален.

Но перед приобретением необходимо с точностью определиться, где он будет лежать. Для прихожей оптимальнее будет приобрести искусственный ковер на резиновой основе. Он прослужит долгое время, и орнамент на нем спрячет нежелательные пятна.

Например, в интернет - магазине «Мирковров» представлен широкий выбор данных изделий, где каждый сможет подобрать на свой вкус.

Чтобы правильно выбрать ковер для входа, следует принять во внимание следующие критерии. Если напольное покрытие - это плитка, мрамор, гранит или иные гладкие или дорогостоящие материалы, то для сохранения покрытия необходимо выбрать коврик без металлических деталей. Оптимальнее будет приобрести оригинальный модульный ковер с логотипом или орнаментом, которые актуальны в последнее время.

В спальне наиболее подойдут шерстяные ковры с длинным ворсом. Они создают особую теплую и уютную атмосферу. Кроме того, отличаются прекрасными шумопоглощающими параметрами. Для спальни лучше будет выбрать ковер в ярких, мягких тонах.

В детской комнате или гостиной лучше будет класть ковры со средним, низким ворсом. Они прослужат дольше. Помимо этого, они почти не замечают следы тяжелой мебели. И желательно для детской комнаты выбирать красочные ковры или с изображением любимых персонажей.

Ковер для ванной комнаты лучше купить из хлопка, стеганые, маленькие синтетические маты с основанием из пенорезины.

Если в квартире комната всего одна, но большая, то несколько небольших ковриков помогут разделить её на зоны. Например, зону отдыха и зону сна.

Конфигурация данных изделий имеет особое значение. Оригинально будут смотреться те, которые выглядят, как цветок, листик или иной предмет. Также можно уложить ковер, который повторяет форму комнаты, очертания мягкой мебели или столика. В этом случае рекомендуется принимать во внимание, что после изменения интерьера такой ковер больше не сможет вписаться в новую ситуацию. Этот вариант подходит для владельцев увартир, которые консервативны, предпочитая оставаться верными стилю, интерьеру и окружающей обстановке. Также, оригинально бы смотрелся ковер с рисунком, идентичным принту на шторах или покрывале на кровати или диване.

Также следует уделить внимание и цвету ковра. Если комната темная, то лучше подбирать светлые изделия, и наоборот.