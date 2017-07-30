Продукты без содержания глютена в Eco Club в Украине

Глютен - это вещество, которое является частью белка злаковых культур. Чем больше клейковины содержится в муке, тем легче сделать тесто, превращающееся в пышные пирожные. Содержание глютена в пшеничном белке более высокого сорта составляет до тридцати процентов.

Поскольку данное вещество, в основном похоже на клей (по этой причине его и назвали «клейковиной»), оно широко применимо для придания особой густой текстуры соусам и другим продуктам. Он также "склеивает" содержимое желудка, приводя к воспалительным процессам.

Важно разделить вред продуктов с глютеном и вред его самого. Поскольку он является основным компонентом пшеничной муки, то соответственно, он содержится в больших дозах в кондитерских и хлебобулочных изделиях. И это приводит к быстрому набору избыточного веса, в то время, когда отказ от него полезен для снижения.

Кроме того, на некоторых людей данное вещество действует, как аллерген, заставляя организм «сражаться» с ним. В связи с тем, что в организм он приходит с пищей, то желудок страдает в первую очередь. Это приводит к дисфункции кишечника и снижению уровня ассимиляции полезных и питательных веществ и минералов.

Простой домашний метод выявления непереносимости клейковины заключается в том, чтобы исключить из рациона хлебобулочные и глютеносодержащие продукты, в течение нескольких дней, в том числе и тщательно оценить свое самочувствие. Дальнейшее возвращение этих продуктов в пищу будет показательным.

Для восстановления микрофлоры кишечника понадобится около двух недель. Если вновь ввести в рацион глютеносодержащие продукты, вызовет любые проблемы с пищеварением, тогда надо будет обратиться к своему врачу, чтобы пройти полный медицинский тест на аллергию.

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Прежде всего, продукты без глютена решают проблему сбалансированного питания людей с аллергией, так называемой «мучной» болезнью, связанной с непереносимостью растительного белка (клейковины или глютена), содержащегося в зернах и муке зерновых.

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