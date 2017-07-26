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Командировка в отеле Холидей Инн Москва Таганский

По работе пришлось отправиться в трехнедельную командировку в Москву. Для проживания в столице выбрала гостиницу Holiday Inn Moscow Tagansky. В пользу этого варианта говорило, во-первых, ее месторасположение — центр города, рядом крупнейшие достопримечательности столицы: Новоспасский монастырь, Театр на Таганке, Покровский монастырь, Крутицкое подворье, Таганский парк. Рядом с гостиницей расположены четыре станции метрополитена, позволяющие оперативно добраться в любой район города, что, с учетом московских пробок, большой плюс для постояльцев.

Во-вторых, для тех, кто планирует оставаться в городе надолго, будь то отпуск или командировка, отель предлагает специальный тариф «Длительное пребывание» — особая цена для проживающих более 7 дней, скидки в баре и ресторане, а также на услуги прачечной и химчистки.

Я забронировала номер категории «Стандарт» — просторный светлый номер просто создан для комфортного проживания. Звуконепроницаемые стены, двойное остекление окон и тяжелые шторы с затемнением для меня являются обязательными атрибутами для комфортного отдыха, так как я очень чутко реагирую на любой посторонний звук. Еще одно преимущество, которое предлагает отель, — меню подушек. Для меня крайне важно, чтобы подушка была не слишком твердой и не слишком мягкой, а в Холидей Инн Москва Таганском есть из чего выбрать, за что отдельное спасибо администрации гостиницы.

Я выбрала номер с одной большой кроватью. Кроме того, в номере были большой рабочий стол, спутниковое телевидение, телефон, кондиционер (индивидуальный) и сейф, комфортно вмещающий ноутбук. Стены моего номера украшали панно в русском народном стиле. Чистая белоснежная ванная комната оборудована современной сантехникой, предусмотрены все необходимые ванные и косметические принадлежности, фен и тапочки.

В номере также есть чайник и все необходимое для приготовления кофе и чая, а также бутилированная вода. Содержать гардероб в порядке помогает гладильная доска и утюг. С моей стороны только одно замечание администрации гостиницы — в шкафу должно быть больше вешалок-плечиков, особенно для тех, кто приезжает на длительное время.

Питание гостей отеля организовано в ресторане Sanctuary — стильный современный интерьер, приятная атмосфера и высокое качество обслуживания. Завтраки разнообразны, вкусны и обильны. На ужин на выбор клиентов — широкий ассортимент блюд русской, европейской и восточной кухни.

Отдельно хочу написать о летней веранде ресторана — она оказалась любимым местом моего вечернего отдыха. Стоило уютно устроиться в плетеном кресле и казалось, что ты не в рабочей командировке, а где-то на отдыхе, и даже время как будто замедляло свой бег.

Командировка пролетела незаметно. Буду уверенно рекомендовать Holiday Inn Moscow Tagansky всем своим друзьям и коллегам, отправляющимся в Москву.

Светлана Игнатенко, 38 лет, инженер по технике безопасности

26 июль 2017 /
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