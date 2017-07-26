Скорость и легкость - своего рода девиз инновационных технологий. В строительной сфере это так же. Благодаря легкости понимается низкая масса составных компонентов, а по скорости - время их монтажа и, следовательно, короткие сроки постройки конструкции.

Идеальным современным инструментом для достижения скорости и простоты в строительстве является СИП панель.

Для торговой отрасли, скорости оборота и способности организовывать или перемещать торговую точку, как можно в кротчайшие сроки, чаще всего определяет их успешность. Потребность в мобильности торгового павильона, особенно когда речь идет только о сезонной торговле, настолько большая, что более предприимчивый хозяин предпочтет банальную лавочку под шатром лишь потому, что она возводится очень быстро.

Эта проблема будет полностью решена, при возведении павильонов из СИП панелей. Монтаж данных панелей настолько прост, что это можно сделать без помощи квалифицированных рабочих. В большинстве случаев здания отчасти не требуют обустройства капитального фундамента и практически не нуждаются в использовании тяжелого строительного оборудования.

При создании торгового павильона необходимо соблюдать главное правило и строить только из панелей проверенного производителя, чтобы гарантировать, что наполнитель состоит из негорючего полимера, что указывается соответствующей маркировкой. Но, увы, торговые павильончики нередко подвергаются действиям хулиганов, и поэтому их пожарная безопасность должна поддерживаться на высоком уровне.

Те, кого интересует, где заказать строительство торгового павильона из сэндвич-панелей, могут смело обращаться в ООО «АРТМЕТАЛЛ УКРАИНА». У компании есть соответствующий многолетний опыт в этой сфере.

А можно найти в интернете проекты таких павильонов, и постараться сделать всё самостоятельно. Расчеты производятся на основе параметров выбранных панелей, поскольку этот продукт из-за его структуры трудно подстраивать, и поэтому желательно, применять стандартные модели.

Далее - поскольку, павильоны из сэндвич-панелей имеют малую массу, фундамент изготавливается легким мелкополосным, столбчатым. Либо применяется бетонная подкладка.

Во-первых, строится металлический каркас. Во вторых, конструкции стен и кровли собирается отдельно - ширина профиля должна указываться в справочнике из расчета строительной нагрузки. В этом случае следует помнить, что структура имеет довольно большой парус, что повышает нагрузку. А дальше соединяют стены и крышу.