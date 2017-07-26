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Инверторный сварочный аппарат

Легкие и удобные в эксплуатации инверторные сварочные аппараты вытесняют с рынка свои трансформаторные аналоги. Ведущие производители сварочного оборудования производят большое количество моделей с различными техническими и эксплуатационными характеристиками. Поэтому потребителям бывает сложно выбрать наиболее подходящий вариант.

Основное различие между таким инверторным сварочным аппаратом и трансформатором - это метод преобразования электрического тока или инвертирования. В этих агрегатах переменный ток от обычной сети потребителей переходит к выпрямителю и преобразуется в постоянный.

При выборе домашнего инвертора рекомендуется принимать во внимание следующие критерии:

  • Сварочный ток. Данный критерий, в основном, указывается изготовителем в паспорте или в  приложенном руководстве по эксплуатации. Сварочный ток является индикатором, обеспечивающим нормальное функционирование сварочного аппарата без перегрузки и перегрева с учетом продолжительности нагрузки в кратковременном режиме. Желательно выбрать устройство с запасом до пятидесяти процентов тока к рабочему току. Это необходимо для предотвращения перегрева и отказа инвертора в случае постоянной работы при максимальных значениях.
  • Для стабильной фиксированной сети напряжением 220 В, присущим городским сетям, существуют небольшие различия в напряжении - до пятнадцати процентов в обоих направлениях. Домашние и профессиональные инверторные аппараты не чувствительны к этим колебаниям и эффективно функционируют. Если необходимо подключить сварочный аппарат к автономному генератору или стационарной сети с перенапряжением, то необходимо установить сварочный инвертор с защитой от перенапряжения.
  • Также, при покупке данных приборов следует учитывать их стоимость. Разумеется, в таком случае экономить будет нецелесообразно. И следует помнить, что качественные товары не могут стоить дешево.

При выборе бренда лучше отдавать предпочтение продуктам проверенных компаний- производителей. Можно спросить у знакомых, которые уже приобрели инверторные аппараты, или же прочесть отзывы в интернете.

26 июль 2017 /
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