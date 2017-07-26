Русский бильярд иногда рассматривается как элитарный и даже претенциозный вид досуга, но не все знают, что игра в бильярд приносит значительную пользу для здоровья. Не прилагая много физических усилий, бильярд в то же время требует от игрока постоянно оставаться на ногах и передвигаться вдоль стола в спокойном темпе, что эквивалентно длительной, измеренной прогулке.

Во время игры умеренную нагрузку и тренировку получают большая часть мышц и суставов спины, рук и ног. Помимо этого, русский бильярд помогает укрепить зрение, поскольку постоянное фокусирование стимулирует работу глазных мышц. Кроме того, игра отлично устраняет нервное напряжение и приучает игрока к терпению и принимать обоснованные решения.

Игроки встают с противоположных концов стола и ударяют кием по шару из определенной области от руки к задней части стола. Чей мяч пройдет больше расстояния после отката, он выигрывает преимущество начала игры.

Игрок проиграет, если мяч не придет в тыл или не пролетел через стол, не был в зоне противника или находился в яме. Несоблюдение этих правил во всех случаях приводит к ничье, после чего участники снова играют на преимущество быть первыми.

Победитель игры имеет право нанести удар своему противнику, а на всех остальных этапах первоначальный удар выполняется уже по очереди, за исключением финальной части - в таком случае процесс отбора повторяется.

Именно сорок вариантов имеет русский бильярд. Долгое время эта игра официально не существовала, и соревнований не было. Эта ситуация привела к такому большому количеству разных видов, потому что в различных местах в русский бильярд играли по своим правилам. Все изменилось в конце прошлого века, когда образовалась Федерация бильярдных видов спорта, и с тех пор данная версия получила общие правила игры.

С 994 года российский бильярд стал популярным среди бизнес-элиты, а в начале нынешнего столетия стал самостоятельным видом спорта. Игроки стали более осторожно подходить к выбору киев, шаров, перчаток и других аксессуаров. А клубы и игровые заведения, в том числе и спортивные, более ответственно стали подходить к выбору игорных столов.